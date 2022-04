Dritte Pleite in Serie: Landskron 1b zieht gegen den KSK-Wörthersee den Kürzeren

Details Sonntag, 03. April 2022 17:15

SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach errang am Sonntag einen 2:0-Sieg über SC Landskron 1b. Pflichtgemäß strich der KSK-Wörthersee/Pörtschach gegen Landskron 1b drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von SC Landskron 1b zu Ende gegangen.

Späte Tore führen zur Entscheidung

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach ohne Torerfolg in die Kabinen. Marcel Kaiser brach für KSK-Wörthersee/Pörtschach den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Kurz vor Ultimo war noch Fabian Krenn zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (81.). Am Ende verbuchte die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach gegen Landskron 1b einen Sieg.

Der SC Landskron 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Landskron 1b derzeit nicht. SC Landskron 1b muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse B markierte weniger Treffer als sie. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders positiv sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Landskron 1b die dritte Pleite am Stück.

Der Zu-null-Sieg lässt KSK-Wörthersee/Pörtschach passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur 14 Gegentoren stellt die SG KSK-Wörthersee die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat man nun schon 13 Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die SG KSK-Wörthersee/Pörtschach zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist der SC Landskron 1b zur SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b, zeitgleich empfängt die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach den SV Draschitz.

2. Klasse B: SC Landskron 1b – SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, 0:2 (0:0)

81 Fabian Krenn 0:2

70 Marcel Kaiser 0:1