Feldkirchen 1b siegt gegen Feistritz/Ros. dank Lumpert-Eigentor in der Nachspielzeit

Details Montag, 18. April 2022 10:40

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von ATUS Feistritz/R. und dem SV Feldkirchen 1b, die mit 1:2 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Feldkirchen 1b, denn es musste ein aus Sicht der Rosentaler extrem bitteres Eigentor her, um diese Partie zu einer Entscheidung zu bringen. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

Feistritz vergibt dicke Sitzer

Die Heimsichen starteten gut in die Partie hinein und kamen zu mehreren Großchancen, die man jedoch nicht nützen konnte. Christoph Ebner schoss für den SV Feldkirchen 1b in der 35. Minute das erste Tor. Nach einem langen Pass und einem Tormannfehler konnte er ins leere Tor einschießen. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Bitteres Ende für Feistritz

In der 46. Minute brachte Markus Koscher den Ball im Netz von Feldkirchen 1b unter und stellte nach einem schönen Angriff über rechts mit folgendem Stanglpass auf 1:1. Was ist schlimmer als ein Eigentor, noch dazu in der Nachspielzeit? Unglücksrabe Tilen Lumpert hatte dieses Pech, lenkte den Ball nach einem Eckball an die lange Stange, von wo der Ball ins Tor ging und brachte dem SV Feldkirchen 1b damit kurz vor dem Abpfiff doch noch drei nicht mehr erwartete Punkte (92.).

Michael Lattacher, Trainer SV Feldkirchen 1b: "Wir waren stark ersatzgeschwächt am Start. Feistritz hat am Anfang gute Chancen liegen gelassen und hätte locker 3:0 führen müssen. Unser Torwart hat aber öfters sehr gut gehalten. Nach dem Ausgleichstreffer hätte Feistritz wieder in Führung gehen können. Warum wir heute am Ende gewonnen haben, wissen wir nicht. Der Fussballgott hat heute wohl auf Feldkirchen herunter geschaut."

Die Besten: Daniel Hafner (DM), Norbert Koller (ST) bzw. Martin Napetscchnig (TW)

Der ATUS Feistritz/R. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den achten Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Feistritz momentan auf dem Konto. Gegen Feldkirchen 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach dem errungenen Dreier hat Feldkirchen 1b Position drei der 2. Klasse B inne. Die Offensivabteilung von SV Feldkirchen 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 56-mal zu. Die Saison von Feldkirchen 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat man nun schon zwölf Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte. Feldkirchen 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am nächsten Wochenende reist Feistritz zum SV Arnoldstein, zeitgleich empfängt der SV Feldkirchen 1b den SV Treffen.

2. Klasse B: ATUS Feistritz/R. – SV Feldkirchen 1b, 1:2 (0:1)

92 Eigentor durch Tilen Lumpert 1:2

46 Markus Koscher 1:1

35 Christoph Ernst Ebner 0:1