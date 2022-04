St.Jakob/Ledenitzen 1b bleibt nach Niederlage gegen Draschitz in der Rückrunde ohne Sieg

Details Montag, 18. April 2022 11:13

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Draschitz mit 1:0 gegen die SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit St.Jakob/Ledenitzen 1b Glücksgefühle beschert.

Entscheidungstreffer knapp vor der Pause

Philipp Abuja brachte sein Team in der 38. Minute nach vorn. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Draschitz bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht. Die Gäste schafften es in Halbzeit zwei trotz aller Bemühungen nicht, noch den Ausgleich herzustellen.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Draschitz machte in der Tabelle etwas Boden gut und steht nun auf Platz 14. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Draschitz allerdings nur drei Zähler.

Mit 74 Gegentreffern ist die SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste bekleiden mit 17 Zählern Tabellenposition zwölf. In sechs ausgetragenen Spielen kam St.Jakob/Ledenitzen 1b in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Die SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr St.Jakob/Ledenitzen 1b bisher ein. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Der SV Draschitz tritt am Samstag, den 23.04.2022, um 15:30 Uhr, beim BSV Bad Bleiberg an. Am selben Tag um 15 Uhr empfängt die SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b den ASKÖ Bodensdorf.

2. Klasse B: SV Draschitz – SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b, 1:0 (1:0)

38 Philipp Abuja 1:0