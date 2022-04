Bleiberg kann doch noch gewinnen - Russ bestraft Draschitz in der Schlussphase

Details Sonntag, 24. April 2022 20:15

Im Spiel von BSV Bad Bleiberg gegen SV Draschitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Bad Bleiberg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Draschitz für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Blitzstart der Bleiberger

Der BSV Bad Bleiberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Wertschnig traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Daniel Kaiser witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Draschitz ein (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christoph Schnabl in der 29. Minute. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Enge Kiste

Für das zweite Tor von Bad Bleiberg war Daniel Horner verantwortlich, der in der 69. Minute das 2:2 besorgte. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Russ, der in der 77. Minute zur Stelle war. Knapp vor dem Ende holte sich Manuel Wertschnig vom BSV Bad Bleiberg noch die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit ab. Letzten Endes holte Bad Bleiberg gegen Draschitz drei Zähler.

Bad Bleiberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. NachdemBad Bleiberg die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt man aktuell den zehnten Rang. Die formschwache Abwehr, die bis dato 69 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des bisherigen Schlusslichts in dieser Saison.

Der SV Draschitz schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 68 Gegentore verdauen musste. Der Gast ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Wochenende reist der BSV Bad Bleiberg zum ASKÖ Bodensdorf, zeitgleich empfängt der SV Draschitz die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch.

2. Klasse B: BSV Bad Bleiberg – SV Draschitz, 3:2 (1:2)

77 Michael Russ 3:2

69 Daniel Horner 2:2

29 Christoph Schnabl 1:2

13 Daniel Kaiser 1:1

5 Manuel Wertschnig 1:0