Arnoldstein bleibt nach Heimsieg gegen Feistritz weiter Titelkandidat Nummer eins

Details Montag, 25. April 2022 10:13

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Arnoldstein mit 2:1 gegen Feistritz für sich entschied. Vollends überzeugen konnte Arnoldstein dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der SV WEB-STAPLER Arnoldstein ATUS Feistritz/R. mit einem beeindruckenden 7:2 vom Feld gefegt.

Enge Kiste

Eusebiu-Patric Covaci beförderte das Leder zum 1:0 des SV Arnoldstein in die Maschen (27.). Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging Arnoldstein mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Daniel Ottowitz erhöhte den Vorsprung des SV WEB-STAPLER Arnoldstein nach 71 Minuten auf 2:0 und es sah nach einer klaren Sache aus. Kurz vor Ultimo war aber noch Timon Hafner zur Stelle und zeichnete für das Anschlusstor von Feistritz verantwortlich (82.). Am Ende brachte Arnoldstein den knappen Vorsprung über die Zeit und verbuchte gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Arnoldstein behauptet nach dem Erfolg über ATUS Feistritz/R. den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von SV WEB-STAPLER Arnoldstein steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Arnoldstein weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Nach Verlustpunkten gerechnet liegt man damit an der Tabellenspitze.

Feistritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. ATUS Feistritz/R. holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Man hat 29 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Neun Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Feistritz/R. momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 49 Zählern befindet sich Arnoldstein voll in der Spur. Die Formkurve von Feistritz dagegen zeigt nach unten.

Nächstes Wochenende gastiert der SV WEB-STAPLER Arnoldstein beim SV Treffen, Feistritz/R. empfängt zeitgleich die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach.

2. Klasse B: SV WEB-STAPLER Arnoldstein – ATUS Feistritz/R, 2:1 (1:0)

82 Timon Gerold Hafner 2:1

71 Daniel Ottowitz 2:0

27 Eusebiu-Patric Covaci 1:0