Zwei Blitztore - Afritz wird seiner Favoritenrolle gegen die Admira 1b gerecht

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:54

Der SV Afritz 1975 kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen den ESV Admira Villach 1b. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Afritz 1975 löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Gastgeber hatten auch im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Nach zwölf Minuten war alles vorbei

Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern war es Lukas Moser, der in der vierten Minute nach einem Eckball das 1:0 für den SV Afritz erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Thomas Tauchhammer den Vorsprung von Afritz auf 2:0. er traf per Kopf und entschied die Partie bereits sehr früh. Den Grundstein für den Sieg über die Admira Villach 1b legte Afritz bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, fritzt vergab kurz vor dem Ende sogar noch einen Elfmeter, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Trotz des Sieges fiel der SV Afritz 1975 in der Tabelle auf Platz fünf. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von des SV Afritz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Auf dem 16. Platz der Hinserie nahm man von ESV Admira Villach 1b wenig Notiz. Der aktuell neunte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings ein wenig für Aufsehen. Mit 17 gesammelten Zählern haben die Gäste den zwölften Platz im Klassement inne. Wo bei der Admira Villach 1b der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 32 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der ESV Admira Villach 1b schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass es viel Luft nach oben gibt.

Am nächsten Sonntag reist der SV Afritz 1975 zum SV ATUS Ferndorf, zeitgleich empfängt die Admira Villach 1b im Derby den SC Landskron 1b.

2. Klasse B: SV Afritz 1975 – ESV Admira Villach 1b, 2:0 (2:0)

12 Thomas Tauchhammer 2:0

4 Lukas Moser 1:0