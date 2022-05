Brnadic rettet Landskron 1b gegen Afritz einen Zähler

Details Sonntag, 15. Mai 2022 20:51

Der SC Landskron 1b spuckte dem SV Afritz 1975 in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Weder besiegt noch unterlegen. Landskron 1b trat gegen den Favoriten SV Afritz 1975 an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Das Hinspiel hatte SV Afritz 1975 erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Ausgeglichene Partie

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Fabian Prettner sicherte dem SV Afritz 1975 vor 120 Zuschauern die Führung (52.). In der 79. Minute erzielte Robert Brnadic das 1:1 für SC Landskron 1b. Schließlich gingen Landskron 1b und SV Afritz 1975 mit einer Punkteteilung auseinander.

SC Landskron 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht das Heimteam mit 18 Punkten auf Platz 14. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Landskron 1b das Problem. Erst 27 Treffer markierte der SC Landskron 1b – kein Team der 2. Klasse B ist schlechter. Landskron 1b verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und 15 Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SC Landskron 1b kann derzeit einfach nicht gewinnen.

Der SV Afritz 1975 belegt mit 47 Punkten den dritten Tabellenplatz. 14 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Afritz 1975, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Am kommenden Wochenende muss Landskron 1b beim SV ATUS Ferndorf ran, zeitgleich wird der SV Afritz 1975 vom SV Draschitz in Empfang genommen.

2. Klasse B: SC Landskron 1b – SV Afritz 1975, 1:1 (0:0)

79 Robert Brnadic 1:1

52 Fabian Johannes Prettner 0:1