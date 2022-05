Wahnsinn! St. Jakob/Ledenitzen knackt den Zweitplatzierten KSK-Wörthersee/Pörtschach

Details Sonntag, 29. Mai 2022 17:05

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach der SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b mit 2:1 beugen. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei KSK-Wörthersee/Pörtschach für triste Mienen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 6:0 gewonnen.

Der Underdog dreht die Partie

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Julian Pichler brach für SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach den Bann und markierte in der 67. Minute durch Julian Pichler die Führung. Aus der Ruhe ließ sich St.Jakob/Ledenitzen 1b dadurch aber nicht bringen. Lukas Eisendle erzielte wenig später den Ausgleich (70.). Er wollte von der Grundlinie aufspielen, traf den Ball nicht richtig und drehte ihn so um die Stange ins Tor. Die spielentscheidende Rolle nahm Daniel Lackner ein, der kurz vor knapp für das Heimteam zum Führungstreffer bereitstand (85.). Nach einem Rückpass-Versuch zum Keeper der Gäste spritzte Lackner dazwischen und rollte die Kugel ins Tor. Am Ende verbuchte SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b gegen KSK-Wörthersee/Pörtschach die maximale Punkteausbeute.

Manuel Kislinger, Co-Trainer St. Jakob/Ros. 1b: "Für uns war der Sieg heute sehr motivierend. Vor allem nach der hohen Niederlage zuletzt gegen den Tabellenführer, hier heute den Zweiten zu schlagen ist schon super."

Die Besten: Luca Heber (VT) bzw. keiner

St.Jakob/Ledenitzen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b mit 26 Punkten den 13. Tabellenplatz. Mit erschreckenden 105 Gegentoren stellt St.Jakob/Ledenitzen 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Man bessert seine eher dürftige Bilanz aber auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und 18 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für St.Jakob/Ledenitzen 1b, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Patzer von SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von KSK-Wörthersee/Pörtschach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher 19 Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Der KSK-Wörthersee/Pörtschach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Weiter geht es für die SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b am kommenden Wochenende daheim gegen den SV ATUS Ferndorf. Für die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach steht ein Duell mit BSV Bad Bleiberg an.

2. Klasse B: SG SV St.Jakob/Ros/DSG Ledenitzen 1b – SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, 2:1 (0:0)

85 Daniel Lackner 2:1

70 Lukas Eisendle 1:1

67 Julian Pichler 0:1