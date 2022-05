Mission completed! Der SV Arnoldstein feiert in Bad Bleiberg den Aufstieg in die 1. Klasse

Details Montag, 30. Mai 2022 08:18

Bad Bleiberg steckte gegen SV Arnoldstein eine deutliche 1:5-Niederlage ein. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Arnoldstein löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatten die Gäste zu Hause mit 8:0 gewonnen.

Blitzstart spricht für Arnoldstein

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Tabellenführer bereits in Front. Roman Binter markierte in der fünften Minute die Führung. In der 35. Minute brachte Daniel Ottowitz das Netz für den SV WEB-STAPLER Arnoldstein zum Zappeln. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Daniel Horner auf Seiten von BSV Bad Bleiberg das 1:2 (43.). Zur Pause war SV Arnoldstein zwar im Fahrwasser, verbuchte aber nur eine knappe Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Eusebiu-Patric Covaci schnürte einen Doppelpack (53./69.), sodass Arnoldstein fortan mit 4:1 führte. In der 75. Minute legte Leon Wirnsberger zum 5:1 zugunsten von SV WEB-STAPLER Arnoldstein nach. Am Ende punktete der SV Arnoldstein dreifach bei Bad Bleiberg, darf sich über den Meistertitel und den Aufsteig in die 1. Klasse freuen.

Kurz vor Saisonende steht BSV Bad Bleiberg mit 19 Punkten auf Platz 15. Im Angriff weist das Heimteam deutliche Schwächen auf, was die nur 41 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 21 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Bad Bleiberg alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei BSV Bad Bleiberg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Nach 28 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Arnoldstein 70 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von SV WEB-STAPLER Arnoldstein ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 25 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die letzten Resultate von SV Arnoldstein konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Grafik: SV Arnoldstein

Nächster Prüfstein für Bad Bleiberg ist die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach auf gegnerischer Anlage. Arnoldstein misst sich zur selben Zeit mit der SG SK Weißenstein/SV Töplitsch und wird sicher eine bombastische Meisterfeier organisieren.

2. Klasse B: BSV Bad Bleiberg – SV WEB-STAPLER Arnoldstein, 1:5 (1:2)

75 Leon Wirnsberger 1:5

69 Eusebiu-Patric Covaci 1:4

53 Eusebiu-Patric Covaci 1:3

43 Daniel Horner 1:2

35 Daniel Ottowitz 0:2

5 Roman Binter 0:1