ATUS Feistritz/Rosental besiegt Cup-Überraschung Obermillstatt!

Details Montag, 08. August 2022 00:01

Nach dem grandiosen Cuperfolg des SV Obermillstatt, als man den Unterligisten Admira Villach 1:0 in die Schranken weiste, ging am letzten Wochenende der Ligaalltag in der 2. Klasse B weiter. Aufgrund dieser Überraschung konnte man meinen, der ATUS Feistritz/Rosental wäre der nächste fix eingeplante Sieg, doch nichts da! Obermillstatt konnte an der Leistung von vor drei Tagen überhaupt nicht anschließen, Feistritz hingegen agierte eiskalt und besiegte die Gastgeber mit 3:1.

Für Obermillstatt begann die neue Liga-Saison erst an diesem Abend, aufgrund einer witterungsbedingten Verschiebung und einem spielfreien Wochenende war es für die Oberkärntner nach dem KFV-Cup erst die zweite Bewerbspartie in dieser Saison. Feistritz hingegen stand mit einem Sieg und einer Niederlage vor der Partie mit drei Punkten da.

Die ersten zehn Minuten der Partie gehörten den Gastgebern. Doch als Feistritz den Weg in das Spiel fand, war es auch gleich passiert: Das frühe 1:0 für die Gäste in der elften Minute. Markus Rullitz krönte seine Einzelaktion mit einem gezielten Abschluss, nachdem er bereits den Tormann ausgespielt hatte. Beim 2:0 nutze Gerin Stadler eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gastgeber und ließ die mitgereisten Fans nach seinem Kopfballtreffer zum zweiten Mal an diesem Sommerabend jubeln.

Anschlusstreffer ließ Feistritz nicht beirren

Fast wie aus dem nichts gelang Obermillstatt noch der Anschlusstreffer vor der Halbzeitpause, Johannes Liefhebber erzielte nach einer Drehung ein regelrechtes Traumtor. In der zweiten Halbzeit änderten die Gastgeber ihre Taktik. Die ersten 45 Minuten war kein Offensivpressing der Oberkärntner zu sehen, dies änderte sich. Im zweiten Durchgang agierte Obermillstatt kompromissloser und begingen das ein oder andere unschöne Foulspiel. Tore erzielten die Heimischen an diesem Abend jedoch trotzdem keins mehr. Ganz im Gegensatz zu Feistritz/Ros: In der 76. Minute war es Sami Scherwitzl, welcher für das 3:1 sorgte. Damit war das Spiel entscheiden und Feistritz darf sich nun über drei Punkte auswärts freuen.

Trainer Daniel Hafner, Feistritz/Ros:

„Die Partie war sehr zweikampfbetont, Obermillstatt startete gut ins Match. Spielüberlegen waren jedoch wir von Beginn an und dies konnten wir auch in Tore ummünzen. Der Anschlusstreffer vor der Halbzeit war sehr ungünstig, gerade wenn man bedenkt, dass Obermillstatt zuvor nie vor unser Tor gekommen ist. Die Taktik der Gegner, ohne Offensivpressing in der ersten Halbzeit zu agieren, fand ich auch sehr spannend. Die zweite Halbzeit wurde dann härter geführt, viele teils unschöne Fouls wurden begangen. Wir versuchten kompakt zu stehen und im Konter erfolgreich zu sein, was uns dann auch in späterer Folge gelungen ist.“