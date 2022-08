Sieben Tore in einer Halbzeit! Die SG Töplitsch/Weißenstein gegen Bodensdorf erfolgreich

Details Dienstag, 30. August 2022 07:15

Eine torreiche 6. Runde der 2. Klasse B ging dieses Wochenende wieder zu Ende. Im Spiel zwischen dem ASKÖ Bodensdorf und der SG SV Töplitsch/SK Weißenstein fielen am Samstagabend gleich acht Tore. Sieben dieser Treffer wurden dabei in der ersten Halbzeit erzielt. Am Ende ging die SG Töplitsch/Weißenstein als verdienter Sieger vom Platz.

Fulminante erste Hälfte brachte Vorentscheidung

Das Duell, welches vor gut 120 Zuschauern am Bodensdorfer Sportplatz ausgespielt wurde, begann gleich mit viel Schwung. Schon in der fünften Spielminute beförderterten die Drautaler in Form von Gert Niederegger das erste Mal das Leder in die Maschen. Nur weitere fünf Minuten dauerte es, bis Lukas Stubinger für die Gastgeber ausglich. Nach weiteren 20 Minuten passierte etwas sehr Erwähneswertes: so gelang Heimo Unterdorfer innerhalb von nur fünf Spielminuten ein lupenreiner Hattrick und er brachte seine Mannschaft mit 4:1 in Front. Fünf Tore waren also schon gefallen, aber das war noch nicht alles. Raphael Matschek erhöhte noch um ein Tor für die Gäste und Lukas Stubinger machte das siebte Tor der Begegnung, welches dieses Mal auf das Konto des ASKÖ Bodensdorf zu verbuchen war.

Töplitsch/Weißenstein ließ sich Sieg nicht mehr nehmen

Sieben Tore in einer Halbzeit, das ist schon ein ziemlicher Brocken. Die drei Tore, die der bis jetzt noch punktelos ASKÖ Bodensdorf in Rückstand lag waren natürlich schwer aufzuholen, doch an ein Wunder glaubte man vor heimischer Kulisse trotzdem. Dieser Fall trat aber nicht ein, den Mannen vom Ossiacher See gelang in dieser zweiten Hälfte kein Treffer mehr. Stattdessen legten die Gäste aus dem Drautal kurz vor Schluss noch ihr sechstes Tor drauf. Rene Kofler war der Schütze. So endete die Partie mit 2:6. Die sieben Tore in der ersten Halbzeit brachten schon früh in dem Duell die Vorentscheidung.

Emanuel Kaus, Trainer SG SV Töplitsch/SK Weißenstein:

"Beide Mannschaften wollten den ersten Dreier und genauso verlief die Partie auch. Es war ein richtiges Kampfspiel in dem beide Teams, zumindest in der ersten Hälfte, sehr effektiv waren. Unser Pressing hat den Unterschied gemacht, da wir dadurch viele Fehler in der Bodensdorfer Hintermannschaft erzwungen haben und schließlich das Spiel für uns entscheiden konnten. Wir waren aber auch fußballerisch die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Derzeit ist es wirklich ein Auf und Ab, was unsere Spielergebnisse angeht. Am Ende der Saison wollen wir aber einen Platz unter den besten fünf erreichen."

Die SG Töplitsch/Weißenstein darf sich nun aufgrund des Mannschaftsrückzuges der Sachsenburg Kickers auf ein freies Wochenende freuen, bevor es dann in zwei Wochen gegen den ATUS Feistritz/Ros. um die Wurst geht. Der ASKÖ Bodensdorf muss schon am Freitag eine Reise nach Draschitz antreten.