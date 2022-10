Missglückter Heimspielauftakt! Treffen verliert gegen Rosegg

Details Montag, 24. Oktober 2022 16:30

In der 2. Klasse B herrschte am Wochenende wieder Spielbetrieb. Dabei lud der SV Treffen zum ersten Heimspiel dieser Saison und empfing den SV Rosegg. Von einem Heimspiel kann man aber nur bedingt sprechen: Aufgrund der Naturkatastrophe ist der Platz in Treffen immer noch nicht bespielbar, weshalb die Spiele derzeit am Sportplatz in Ossiach ausgetragen werden. Zuvor schon wurde das Heimrecht in allen Spielen getauscht, sodass der SV Treffen bis jetzt jede Partie auswärts bestritt. Nichtsdestotrotz gelang den Mannen aus dem Gegendtal dieser Heimspielauftakt nicht, gegen den SV Rosegg verlor man mit 1:5.

Dominante Gäste in den ersten 45 Minuten

Die Naturkatastrophe im Gegendtal im Sommer war wohl eine der schlimmsten in den letzten Jahren. Aufgrund dieser ist der Platz in Treffen immer noch unbespielbar, wodurch die Mannschaft auf den Sportplatz in Ossiach siedelten, wo ungefähr 50 Zuseher sich dieses Spiel anschauten. Nach Plan verlief dieser Heimspielauftakt jedoch nicht, schon in der zweiten Spielminute ging man durch Elias Hudelist in Rückstand. Ante Cavar machte die Sorgen der Gastgeber 22 Minuten später größer, als er einen Strafstoß zum 0:2 verwertete. Kurz vor der Pause waren es erneut die Rosegger Inselkicker, die jubeln durfte. Blaz Sujica netzte zum dritten Tagestreffer. Ein paar Minuten darauf ertönte der Pausenpfiff.

Bessere Treffner nach Wiederanpfiff

Mit dem Wiederanpfiff wechselten die Mannen aus dem Gegendtal auch drei Mal, um mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Dies gelang jedoch nur bedingt, denn in Minute 67 war es wieder der SV Rosegg, der in Form von Ante Cavar aufs 0:4 erhöhen konnte. Der Ehrentreffer am verregneten Ossiacher Sportplatz gelang der Heimmannschaft dann sechs Minuten später. Benjamin Oberheinrich trug sich mit dem Tor zum 1:4 in die Torschützenliste ein. Doch das war auch das einzige Mal, dass sie jubeln durften. Kurz vor Schluss markierte dann noch Raphael Nocnik mit dem Treffer zum 1:5 den Endstand dieser Begegnung.

Reinhard Maier, Trainer SV Treffen:

„Wir haben in dieser Partie nicht ins Spiel gefunden und auch gleich nach zwei Minuten das erste Tor kassiert. Nach einer verkorksten ersten Hälfte mit insgesamt drei Gegentreffern ging es in Halbzeit zwei ein wenig besser. Ein Tor gelang uns dann auch noch gegen eine Rosegger Mannschaft, der viel aufgegangen ist. Für uns ist die Situation weiterhin schwierig. Bei unzureichenden Lichtverhältnissen am Ossiacher Platz ist es natürlich auch sehr schwierig ordentlich zu trainieren, wenn es schon früh dunkel wird. Wir hoffen, bald eine neue Sportstätte zu erhalten, obwohl das alles andere als leicht ist.“

Eine Heimpartie in Ossiach hat der SV Treffen noch vor der Winterpause zu bestreiten. Es geht kommenden Samstag gegen den BSV Bad Bleiberg um drei Punkte. Der SV Rosegg bestreitet am Mittwoch ein Nachtragspiel gegen den Magdalener SC. Das Spiel Erster gegen Zweiter wird sicher ein Schlager.