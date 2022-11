Bodensdorf gewinnt Kellerduell gegen Techelsberg!

Details Montag, 31. Oktober 2022 17:36

Die 2. Klasse B hat mit diesem Wochenende die Herbstsaison abgeschlossen. In der 15. Runde gab es vor der Winterpause aber noch viele spannende Duelle zum Miterleben. Eines davon war das Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ Techelsberg und dem ASKÖ Bodensdorf. Beide Mannschaften sind am Ende der Tabelle angesiedelt, somit stand ein Kellerduell am Programm. Aufgrund der besseren Platzierung wäre die Heimmannschaft aus Techelsberg zu favorisieren gewesen, durchsetzten konnte sich aber der Außenseiter. Bodensdorf gewann souverän mit 4:1.

Fulminante erste Halbzeit der Gäste

Es schien so, als wäre die gesamte Techelsberger Mannschaft mit dem falschen Fuß aufgestanden. Zwar gehörte die Anfangsphase noch den Gastgebern, die Torchancen konnten aber nicht genutzt werden. Bodensdorf spielte von Beginn an aggressiven Fußball und erzeugte viel Druck auf die Heimmannschaft. Es dauerte keine Viertelstunde, da waren die Gäste auch schon in Führung. Andreas Hofmeister erzielte die verdiente Führung. In derselben Tonart ging es in den nächsten Minuten weiter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Bodensdorf nachlegen konnte. Es dauerte auch nur neun Minuten, da war schon Treffer Nummer zwei auf der Welt. Dieses Mal konnte sich Raphael Ebner in die Torschützenliste eintragen. Dieser war es auch, welcher knapp vor der Halbzeit die Führung auf 3:0 erhöhte. Damit war eigentlich nach den ersten 45 Minuten der Kuchen gegessen. Es war nur mehr die Frage offen, wie hoch Bodensdorf diese Partie gewinnen wird.

Bodensdorf schaltet einen Gang zurück, trotzdem souverän

Halbzeit zwei war dann kein Einseiten-Fußball mehr. Techelsberg fand ins Spiel, nennenswerte Torgelegenheiten waren jedoch trotzdem weiterhin Mangelware. Bodensdorf spielte das Spiel souverän zu Ende. Sie mussten nicht mehr so viel in das Spiel investieren. Halbzeit zwei spielte sich vermehrt im Mittelfeld ab. Nichtsdestotrotz durften die Zuseher am Techelsberger Fußballplatz noch zwei Tore begutachten, je eines pro Mannschaft. In Minute 85 verkürzte Manuel Voraberger auf 1:3, fünf Minuten später sorgte Andreas Hofmeister mit einem zweiten Treffer für das Endergebnis von 4:1 für Bodensdorf. Damit können sich die Kicker vom Ossiacher See an den direkten Konkurrenten in der Tabelle heranpirschen. Man verkürzte den Punkterückstand auf Techelsberg nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel von fünf auf zwei.

Statement des ASKÖ Bodensdorf:

„Im letzten Spiel dieser verkorksten Saison mussten wir noch einmal in Techelsberg ran. Das Ziel war eindeutig vorgegeben, mit einem Sieg und einem positiven Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Begonnen hat Techelsberg sehr stark. In den ersten zehn Minuten rannten wir dem Gegner immer hinterher und hatten bei zwei Chancen der Hausherren riesen Glück, dass der Ball nicht den Weg ins Tor fand. Langsam aber sicher fanden dann auch wir ins Spiel. Nach dem Wechsel fehlte den Hausherren die Motivation und auch das Können, dass das Ergebnis noch in Gefahr kommen könnte. Wir verteidigten die meiste Zeit um unseren Strafraum herum und das was durchkam wurde vergeben oder gehalten. Ohne dem Elfergeschenk hätten sie heute wohl nie ein Tor aus dem Spiel heraus geschossen. Viele Chancen erspielten wir uns im zweiten Abschnitt nicht, wir mussten aber auch nicht mehr.

Das war es dann im Jahr 2022 in der 2. Klasse B. Der Spielbetrieb wird am ersten Wochenende im April fortgesetzt. Bodensdorf wird im Frühjahr 2023 im ersten Spiel den SV Rosegg empfangen. Techelsberg hat eine Woche länger Zeit zur Vorbereitung, Gegner am Osterwochenende ist die SG Töplitsch/Weißenstein.