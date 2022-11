SG Töplitsch/Weissenstein verschafft sich mit Sieg gegen Obermillstatt ein wenig Luft

Details Montag, 07. November 2022 11:32

Ein letztes Mal rollte in der 2. Klasse B in diesem Jahr noch der Ball. Das Spiel zwischen der SG SV Töplitsch/SK Weißenstein und dem SV Obermillstatt, welches vor zwei Wochen wetterbedingt abgesagt werden musste, wurde an diesem ersten Samstag im November nachgeholt. Dabei schaffte es die SG Töplitsch/Weißenstein einen Dreier einzufahren, und sich damit ein wenig Luft auf die letzten Tabellenränge zu verschaffen. Vor dem Spiel hatte man nämlich nur neun Zähler am Konto.

Besserer Start von Obermillstatt wird prompt gedreht

Am Sportplatz in Töplitsch beobachteten rund 80 Zuseher bei kalten Temperaturen dieses Nachholspiel der 14. Runde. Es war das einzige, das an diesem Novembertag nachgeholt wurde und somit waren alle Augen in der 2. Klasse B auf diese Begegnung gerichtet. Den besseren Start in das Match hatten die Gäste aus Obermillstatt zu verzeichnen. Nach Unordnung in der Heimverteidigung konnte Michael Obweger dies ausnutzen und in der zwölften Spielminute zum 1:0 für sein Team abziehen. Davon war die SG aber wenig beeindruckt, denn nur zwei Minuten später konnte Christoph Tschernutter den Gegentreffer wieder egalisieren. In weiterer Folge bestimmten auch die Gastgeber die Partie und konnten dies in der 37. Minute in einen Torerfolg umwandeln. Erneut war es Christoph Tschernutter, der zur Führung netzte. Nur drei Minuten später gelang der Elf von Trainer Emanuel Kaus der dritte Torerfolg an diesem Nachmittag, als Kevin Hinteregger in der 40. Minute zum 3:1 traf. Dies war zugleich auch der Pausenstand.

Obermillstatt kommt ran, Töplitsch/Weißenstein entscheidet die Partie

Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung für die Männer aus dem Drautal wurde Hälfte zwei dann angepfiffen. Doch wieder war es der SV Obermillstatt, der den besseren Start erwischte. Mees Liefhebber gelang in der 49. Minute der Anschlusstreffer für die Gäste und somit war die Partie auf einmal wieder offen. Ein sehr kampfbetontes Spiel nahm weiterhin seinen Lauf. Doch den Gästen gelang der Ausgleich über die 90 Minuten nicht. Stattdessen konnte die SG Töplitsch/Weißenstein kurz vor Schluss den Sack zumachen. Mit seinem Hattrick sicherte Christoph Tschernutter in der 85. Minute den Sieg für seine Mannschaft ab. Damit steht die Mannschaft von Emanuel Kaus nach der Hinrunde nun auf den zehnten Tabellenplatz. Mit drei Siegen aus 13 Spielen ist aber definitiv noch Luft nach oben. Aber auch für den SV Obermillstatt schaut es nicht unbedingt besser aus: man konnte ebenfalls nur zwölf Punkte in der laufenden Saison einfahren und rangiert vor der Winterpause auf Rang acht.

Emanuel Kaus, Trainer SG Töplitsch/Weißenstein:

„Es war eine sehr kampfbetonte Partie, in welche beide Mannschaften mit einigen Ausfällen gehen mussten. Dennoch gelang uns im Endeffekt trotz frühen Rückstands ein Sieg. Man muss aber sagen, wir hatten schon bessere Spiele – die wir aber verloren haben. Über weite Strecken im Spiel hatten wir aber dennoch die Nase vorne. Auch nach dem Anschlusstreffer ist es eigentlich nicht mehr gefährlich für uns geworden. Alles in allem war es aber eine schwierige Herbstsaison, in der wir nie richtig einen Lauf hatten. Immer wenn wir ein Spiel gewinnen konnten, hatten wir danach entweder spielfrei oder das Match war aufgrund des Mannschaftrückzuges von Sachsenburg abgesagt. Trotzdem sind wir ein super Team und unsere jungen und motivierten Spieler werden auch im Frühjahr wieder alles geben.“

Dort trifft man Anfang April zuhause auf den Tabellenführer Magdalen. Der SV Obermillstatt startet mit einem Auswärtsspiel in Feistritz im Rosental.