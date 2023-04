Feistritzer Joker rettet Heimelf einen Punkt

Details Sonntag, 02. April 2023 10:47

In der 16. Runde, und damit ersten Frühjahrsspiel, in der 2. Klasse B trafen der ATUS Feistritz/Ros. zuhause auf die Elf des SV Obermillstatt. Die Gäste aus Obermillstatt kündigten in der Winterpause an im Frühjahr für die ein oder andere Überraschung sorgen zu wollen und so durfte man sich wohl einiges erwarten. Es schien auch lange, als würde Obermillstatt die drei Punkte mitnehmen, kam in der Schlussphase jedoch noch sehr unter Bedrängnis und musste sich am Ende mit einem Remis begnügen.

Feistritz harmlos, Obermillstatt eiskalt

In den ersten 45 Minuten gab das Spiel nicht viel Sehenswertes her. Die Spielzüge und Angriffsversuche endeten meist vor der Strafraumgrenze oder in einem ungefährlichen Torabschluss. Die Gastmannschaft aus Obermillstatt schaffte es aber aus zwei Standardsituationen verwertbares zu machen und konnte so in Minute 16 durch Clemens Herndl mit 0:1 in Führung gehen. Es dauerte wieder knapp eine Viertelstunde als in Minute 31 Georg Bliem auf 0:2 für den SV Obermillstatt erhöhte.

Feistritz dreht das Spiel noch fast

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich die Heimelf rund um Trainer Daniel Hafner von einer ganz anderen Seite. Man schaffte es endlich auch gefährliche Torabschlüsse zu generieren, aber noch immer nichts Zählbares. Erst Gerin Stadler war es, der in Minute 73 den Knoten platzen lies und auf 1:2 verkürzte. Je länger das Spiel nun dauerte, desto mehr pressten die Rosentaler auf das Remis. Nach einem hohen Ball in den Strafraum kam Christoph Partl am langen Eck zum Kopfball und glich das Spiel in Minute 92 aus! Der Unparteiische lies das Spiel aber noch ein paar Minuten nachspielen und Feistritz hatte nun Oberwasser. Man versuchte noch das Spiel gänzlich zu drehen, hatte auch noch 2-3 sehr gute Chancen, aber diese blieben ungenützt.

Daniel Hafner (Trainer ATUS Feistritz/Ros.):

„Die ersten Minuten haben wir angepresst, aber die Gäste haben sich davon befreien können. Die Gäste sind dann durch zwei Standardsituationen in Führung gegangen. Wir sind in den ersten 45 Minuten nicht kompakt gestanden, haben wenig zweite Bälle gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir besser dagegen gehalten und sind überlegener gewesen. Nach 0:2 Rückstand fühlt sich das Remis natürlich gut an, aber mit etwas mehr Glück im Abschluss hätten wir heute sicher gewonnen.“

Am Osterwochenende reisen die Obermillstätter gleich zum nächsten Auswärtsspiel nach Treffen und starten dort den nächsten Anlauf auf den ersten Frühjahrssieg. Für die Feistritzer geht aus auf die Reise zum Tabellenführer nach Afritz. Dort hat man nach der 1:4 Niederlage in der Hinrunde noch eine Rechnung offen und möchte wohl auch etwas gutmachen.

