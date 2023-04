Feistritz erobert drei hart umkämpfte Punkte in Afritz

Details Montag, 10. April 2023 08:17

Runde 17 der 2. Klasse B fiel im heurigen Jahr auf das Osterwochenende und da kam es am Ostersonntag zum Duell des SV Afritz und ATUS Feistritz/Ros.. Der SV Afritz hatte das Hinspiel in Feistritz recht klar mit 1:4 gewonnen und auch wenn man auf die Tabelle sieht, war dieser leicht zu favorisieren, aber beim Osterduell und den wechselnden Wetterverhältnissen kam es zu einer kleinen Überraschung für die Gäste.

Einer schnellen Führung folgte der Gegenschlag

Die Gäste nahmen sich eigentlich vor von Beginn an hellwach zu sein, aber so ganz wollte das nicht funktionieren, denn bereits nach wenigen Minuten konnte der Angriff der Heimelf nur per Foul an der Strafraumgrenze gestoppt werden. Den daraus resultierenden Freistoß versenkte Andreas Orter in Minute vier gekonnt auf das Tormanneck zum 1:0. Den Schock vom schnellen Rückstand schüttelten die Feistritzer aber schnell ab und bereits in der 18. Minute vollendete Markus Rulitz einen Angriff über die Seite, wo Timon Hafner den Ball zurück an die Strafraumgrenze spielte, mit einem platzierten Schuss zum 1:1. Noch vor der Pause sorgten die Rosentaler für deren Führung. Wieder war es ein Angriff über die Seite und ein Stanglpass von Christoph Partl zur Mitte. Im Zentrum kam es zum Rutschduell zwischen Sascha Piroutz und seinem Bewacher, was Piroutz jedoch für sich entscheiden konnte und so eher am Ball war, um diesen ins Tor zu befördern – 1:2 in Minute 39.

Kartenspiel in der zweiten Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten hatten kaum begonnen, da war sie für den Torschützen der Heimischen auch schon wieder vorbei. In Minute 49 sah Adreas Orter nach wiederholtem Foulspiel die gelb/rote Karte und musste damit wieder zurück in die Kabinen. Danach wurde das Spiel mit laufe der Zeit immer körperbetonter. Ganze fünf gelbe und eine gelb/rote Karte musste der Unparteiische in der zweiten Spielhälfte herzeigen. In Minute 82 fiel dann aber die Vorentscheidung. Nach einem Standard kam der Ball an der langen Ecke zum eingewechselten Samuel Scherwitzl. Dieser nahm sich ein Herz, volles Risiko und knallte den Ball volley, und sehr sehenswert, zum 1:3 in die Maschen. In der Nachspielzeit, Minute 94, gelang den Hausherren durch Sandro Pascal Moser noch der Anschluss zum 2:3. Feistritz spielte die Führung die letzten Minuten dann noch über die Zeit und nahm die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Artur Friedrich Kahlhofer (Obmann SV Afritz):

„Das war heute zu wenig von uns. Wir sind zwar früh in Führung gegangen, haben es aber versäumt nachzulegen. Mit so einer Leistung kann man das Spiel nicht gewinnen. Wir müssen die Schuld klar bei uns suchen.“

Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir haben die Anfangsphase wieder mal verschlafen und mussten dann einen Rückstand hinterherlaufen. Mit der Zeit haben wir aber immer besser ins Spiel gefunden und uns den Sieg hart erarbeitet. Es war das erwartet körperlich betonte Spiel, das sieht man auch an den Karten, aber wir haben sehr gut dagegengehalten. Wir haben wenig zugelassen und gegen Ende haben wir noch 2-3 gute Konterchancen nicht genutzt. Letztendlich war es eine geile Mannschaftsleistung und wir haben uns den Sieg verdient.“

