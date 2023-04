Bodensdorf kämpft sich zurück und erspielt ein Remis

Details Sonntag, 16. April 2023 16:35

Der ASKÖ Bodensdorf, zuletzt etwas glücklos in der 2. Klasse B unterwegs, hatte in der 18. Runde den BSV Bad Bleiberg bei sich zu Gast. Das Hinspiel konnten die Bleiberger noch klar mit 3:0 für sich entscheiden, aber am kleinen Platz in Bodensdorf wurden die Karten neu gemischt und auf den dortigen Verhältnissen gab es schon immer die ein oder andere Überraschung.

Bad Bleiberg nutzt seine Chancen

Das Spiel verlief für beide Teams mit offenem Visier. Viel zu verlieren gab es nicht und daher war die Devise für bei Mannschaften auf Sieg ausgerichtet. Sowohl die Heimischen als auch die Gäste konnten sich einige Channcen erspielen, welche jedoch nur von den Gästen wirklich genutzt wurden. In Minute 25 gingen die Bleiberger durch Zoran Obrenovic auch mit 0:1 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Ing. Stefan Ortoff dann noch auf 0:2 für die Gäste, was gleichzeitig der Pausenstand war.

Bodensdorf kommt zurück

Die Heimelf traf nur kurz nach Wiederanpfiff zum 1:2 Anschlusstreffer durch Lukas Alexander Rabitsch in der 47. Minute. Nach einer Ecke gab es ein Getümmel im Strafraum der Gäste und am Ende war es Rabitsch welcher den Ball im wilden Gestocher als letztes berührte und den Ball ins Tor beförderte. Das Auswärtsteam versuchte das Ergebnis zu verwalten, was sich noch rasch rächen sollte. In Minute 61 war es dann wieder Lukas Alexander Rabitsch der mit seinem zweiten Treffer per Kopf zum 2:2 Ausgleich traf. Nun war das Spiel wieder offen und die Hausherren hatten Lunte gerochen und gemerkt, dass bei diesem Spiel mehr drin sein könnte. In den restlichen Spielminuten geschah jedoch nichts mehr zählbares und so endete das Spiel mit einem 2:2 unentschieden.

Martin Peter Klaus Slunka (Trainer ASKÖ Bodensdorf):

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, aber Bad Bleiberg hat seine Chancen nun mal genutzt und daher 0:2 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir schnell den Anschlusstreffer gemacht und dann auf den Ausgleich und sogar Siegtreffer gedrückt, aber der ist uns nicht mehr gelungen. Heute hätte mehr drin sein können.“

In der 19. Runde geht der ASKÖ Bodensdorf auf Auswärtsfahrt zur Spielgemeinschaft Töplitsch/Weißenstein. Die Bad Bleiberger reisen wieder in die Fremde und müssen sich in Draschitz um weitere Punkte beweisen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei