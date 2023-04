Magdalen macht gegen Treffen das Dutzend voll

Details Samstag, 22. April 2023 23:22

Zur 19. Runde in der 2. Klasse B empfing der Gastgeber vom SV Treffen, welcher seine Heimspiele leider noch immer am Sportplatz in Ossiach austragen muss, die Gäste vom Magdalener SC, welche derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz liegen, aber noch zwei Spiele weniger als der Tabellenführer Rosegg hat. Die Favoritenrolle lag aber schon vor Spielbeginn klar bei den Villachern. Für die Heimelf sollte sich der Tag noch als rabenschwarzer rausstellen.

Eigentor eröffnet den Torreigen

Das Auswärtsteam wollte gleich von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen und übernahm mit Anpfiff die Kontrolle über das Spiel. Für das torlose Remis von letzter Woche sollten die Treffner ihr Torkonto herhalten müssen. Bereits in Minute zwölf jubelten die mitgereisten Schlachtenbummler das erste Mal. Es war aber der Treffner Benjamin Oberheinrich, welcher unglücklicherweise, ins eigene Tor zum 0:1 traf. Die Villacher mussten aber nicht lange warten, ehe sich die ersten aus deren Reihen in die Torschützenliste vom heutigen Tag eintragen durften. In Minute 14 vollendete Gianluca Rabtisch einen Angriff gekonnt zum 0:2. Marko Dardic erhöhte in Minute 18 auf 0:3, ehe Daniel Brandauer in Minute 21 gar schon auf 0:4 stellte. Kurz vor der Pause, in Minute 44, war es erneut Brandauer, der den Pausenstand von 0:5 herstellte.



Kein Verwaltungsmodus, voll auf Angriff

Wer dachte, dass die Magdalener sich mit dem 0:5 begnügen würden, der irrte. Am Ende konnten einen die Heimelf fast leidtun, aber am heutigen Tag schien für die Villacher einfach alles möglich zu sein. Es war wieder Brandauer, der kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute traf. Sandro Ebner stellte in Minute 50 gar schon auf 0:7. Wenige Minute später der Doppelschlag von Rabitsch, Minute 55, und Marko Modic, Minute 57, für die Tore acht und neun. Daniel Brandauer stellte mit seinen Toren vier und fünf vom heutigen Tag in Minute 62 und 78 auf 0:11. Den Schlusspunkt, und damit das Dutzend voll, machte Rabtisch in Minute 88 zum 0:12 am heutigen Tag.



Robert Kontic (Trainer Magdalener SV):

„Die Jungs haben die ganze Woche gut gearbeitet. Die Chancen, die wir in Feistritz versäumt haben zu nutzen, gingen diesmal rein. Wir haben 90 Minuten nur auf ein Tor gespielt und wollten gar nie in den Verwaltungsmodus schalten. Treffen war zwar personell stark geschwächt und heute sind sicher Tore gefallen, die gehen so normal nicht rein, aber es war trotzdem eine unglaubliche Leistung von meinem Team.“

