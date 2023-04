Obermillstatt gewinnt knapp in Bad Bleiberg

Details Sonntag, 30. April 2023 12:03

Der BSV Bad Bleiberg empfing zur 20. Runde in der 2. Klasse B die Gäste vom SV Obermillstatt zum gestrigen Heimspiel. In der Hinrunde setzte es für die Bleiberger eine empfindliche 3:0 Niederlage, für welche man sich nun beim Rückspiel versuchen wollte zu revanchieren, leider jedoch ohne Erfolg wie es sich am Ende herausstellen sollte.



Schwieriges Spiel für die Heimelf

Dem BSV Bad Bleiberg merkte man noch das Derby der letzten Woche an, in welches man sehr viel Kraft legen musste um mit einem 2:3 Sieg vom Feld gehen zu können, daher war man an diesem Spieltag nicht ganz so frisch und spritzig, wie man sich erhofft hatte. Nach anfänglichen guten Minuten, schwindeten die Kräfte und die Gäste aus Obermillstatt kamen besser ins Spiel. Die Gäste nutzten auch gleich ihre erste Torchance zur 0:1 Führung durch Clemens Herndl in der 28. Minute. Ganz aufstecken wollte man in Bleiberg aber nicht, jedoch blieben die wenigen Chancen in den ersten 45 Minuten ungenützt.



Torlose zweite Hälfte entscheiden das Spiel

Auch in den zweiten 45 Minuten erlebten die Zuschauer beider Fanlager ein ähnliches Spiel. Der SV Obermillstatt hatte leichte Spielvorteile, konnte diese aber nicht in zählbares ummünzen. Der BSV Bad Bleiberg versuchte das Ruder rumzureißen und zumindest den Ausgleich zu erzielen, aber an diesem Tag lief nichts zusammen. Angriffsversuche scheiterten vermehrt am sogenannten letzten Pass oder Konterchancen blieben ohne Erfolg. So blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig als nach 90 Minuten plus Nachspielzeit beide Mannschaften beim Spielstand von 0:1 in die Kabinen zu schicken.



Karl Höller (Trainer BSV Bad Bleiberg):

„Es war ein schwieriges Spiel für uns, weil wir viel Kraft im letzten Spiel für das Derby aufbringen mussten und diese Woche nicht so frisch waren. Leider ist der letzte Pass heute nicht angekommen oder wir haben unsere Kontermöglichkeiten nicht nützen können. Wir haben zwar gekämpft und uns bemüht, aber leider blieben wir punktlos diesmal. Über das gesamte Spiel gesehen war der Sieg von Obermillstatt vielleicht nicht unbedingt unverdient, auch wenn wir gerne selbst gepunktet hätten.“



Die kommende Woche dürfte für den BSV Bad Bleiberg kaum leichter werden. Die Bleiberger reisen zum schwierigen Auswärtsspiel nach Afritz, welche im Titelrennen ihre kleine Chance wahren möchten. Die Obermillstätter empfangen Draschitz zum Heimspiel und möchten auch da wieder die volle Ausbeute mitnehmen um in der Tabelle Boden gut zu machen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei