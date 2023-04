Magdalen ist der Sieger im Spiel Rosegg gegen Afritz

Details Sonntag, 30. April 2023 12:23

Zu einer Vorentscheidung im Titelkampf der 2. Klasse B sollte es beim Aufeinandertreffen der Verfolger aus Rosegg und Afritz kommen. Im Vorfeld war klar, dass wohl nur der heutige Sieger noch eine Chance haben wird, Magdalen im Titelrennen noch gefährlich werden zu können. Mit dem Wissen der Wichtigkeit von diesem Spiel agierten die Akteure in Rosegg auch entsprechend vorsichtig in der Anfangsphase vom Spiel.



Mäßiges Spiel in den ersten 45 Minuten

Beide Teams fokussierten sich von Beginn an im Spiel auf ihre Defensive, um dem Kontrahenten nur keine Möglichkeit zur Führung zu geben. Bei Afritz schien das Vorhaben aufzugehen, aber den Heimischen in Rosegg war man aber in der 6. Minute noch nicht zu 100% am Spielfeld, denn da traf Matic Racic zur frühen 0:1 Führung für die Gäste aus Afritz. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte gab es für die Zuschauer in Rosegg nur noch Schonkost, gespickt mit einigen Foulspielen, welche zu Verwarnungen durch den Unparteiischen führten (Saratlija, Signak und Auer für Rosegg, Moser für Afritz).



Rosegg schrammt knapp am Sieg vorbei

In der zweiten Spielhälfte kamen die Heimischen dann besser ins Spiel und wurden auch in Minute 66 mit dem Ausgleich belohnt. Ante Cavar trat zum zuvor verhängten Handelfmeter an und versenkte das Leder sicher zum Ausgleich in die Maschen. Da man wusste, dass mit einem Remis nur einem geholfen wäre, und zwar Magdalen, versuchten nun beide Teams das Spiel für sich zu entscheiden und kamen auch zu ihren Chancen. In den Schlussminuten wurde es nochmal hitzig, da es wieder Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste gab. Wieder war es Ante Cavar, welche vom Punkt antrat, die Kugel aber in Richtung Himmel beförderte, da er beim Schuss unglücklich mit dem Standbein wegrutschte. Kurz vor Schluss landete zudem noch ein Kopfball an der Querlatte der Gäste, was für ein Raunen am Sportplatz sorgte. Nach erneuten sieben Verwarnungen in den zweiten 45 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem 1:1 für die Teams.



Mag. Manfred Leininger (Trainer SV Rosegg):

„Es war ein mäßiges Spiel in der ersten Halbzeit. Beide Teams waren nervös, da man wusste, was auf Spiel stand. Nach dem 0:1 sind wir in Schockstarre gefallen, aber in der 2. Halbzeit haben wir nochmal gepusht und uns mit dem 1:1 belohnt. Zum Schluss ist Ante beim zweiten Elfmeter leider weggerutscht und ein Kopfball landete an der Querlatte, so blieb es nur beim 1:1. Damit dürfte Magdalen wohl durch sein.“

