Feistritz müht sich in Töplitsch zum Remis

Details Sonntag, 07. Mai 2023 08:09

Wir schreiben die 21. Runde in der 2. Klasse B und am gestrigen Spieltag trafen die SG Töplitsch/Weißenstein und der ATUS Feistritz/Ros. am Töplitscher Fußballplatz aufeinander. Nach zuletzt spielfreier Runde waren die Rosentaler auf Wiedergutmachung von der 0:3 Niederlage aus dem Hinspiel im vergangenen Herbst in Feistritz aus. Den Feistritzern fehlte an diesem Spieltag ihr Stoßstürmer Sascha Piroutz (gelbgesperrt), welcher auf dem kleinen Platz in Töplitsch sicherlich sehr hilfreich gewesen wäre.



Feistritz spielt, Töpltisch ist gefährlich

Die Gäste versuchten von Beginn an Druck auf die Heimelf aufzubauen und drückte diese zunächst fast gänzlich in die eigene Hälfte. Immer wieder starteten die Rosentaler Angriffe über die Seite, blieben aber zumeist in unmittelbarer Nähe um das Tor zu harmlos um auch verwertbares zu nutzen. Die Heimischen schienen die ersten Minuten etwas überrascht vom Tempo der Gäste zu sein und musste sich dementsprechend auf ihre Defensive und gefährliche Konter fokussieren. Erst gegen Mitte der ersten Spielhälfte gelang es mit ersten Befreiungsschlägen gefährlich vor das Rosentaler Tor zu kommen. Fast wie aus dem Nichts war es dann Christoph Tschernutter der den Ball an der Strafraumgrenze bekam, noch einige Schritte zur Mitte zog und unbekümmert abzog ins kurze Eck zur 1:0 Führung der Heimelf in Minute 31. Die Feistritzer waren etwas geschockt vom Treffer und hatten die anschließenden Minuten noch Glück nicht einen zweiten Gegentreffer kassiert zu haben.



Die Gäste drücken, die Heimelf bleibt gefährlich

Die zweiten 45 Minuten begannen ähnlich zur ersten Spielhälfte. Wieder übernahmen die Gäste das Kommando über das Spiel und drückten auf den Ausgleich, aber gefährlicher vor dem Tor blieben weiterhin die Heimischen. Mittlerweile setzte auch strömender Regen in Töplitsch ein, der das Spiel für beide Teams nicht einfacher machte. Mit fortlaufender Spieldauer wurde dann aber auch die ATUS-Elf gefährlicher und konnte letztendlich doch noch den Ausgleichstreffer erzielen. Nach einem Ball zur Mitte in den Strafraum, war es Tilen Lumpert, der im Spielergetümmel am schnellsten reagierte und den Ball im Kasten zum 1:1 in Minute 77 unterbrachte. Feistritz hatte nun Blut geleckt und wollte das Spiel gänzlich drehen, scheiterte aber an der Chancenauswertung. So blieb für Schiri-Legende Alfred Wieser nichts andere übrig als das Spiel mit 1:1 zu beenden.



Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS Feistritz/Ros.):

„Optisch und vom Spielanteil her waren wir heute eigentlich besser, aber wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt. Die Heimelf war, wenn sie bis vor unser Tor gekommen sind, immer brandgefährlich, das hat es für uns sehr schwer gemacht. Am Ende war das Remis wohl nicht ungerecht, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Wir sind in der Rückrunde aber noch immer ungeschlagen, darauf können wir stolz sein.“

