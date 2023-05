Rosegg gewinnt knapp gegen defensive Techelsberger

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:48

Der SV Rosegg empfang in der 22. Runde der 2. Klasse B die Mannen vom ASKÖ Techelsberg zum Meisterschaftsspiel. Die Ausgangssituation laut Tabellenstand war klar, die Heimischen waren der Favorit im Spiel. Man tat sich im Spiel aber schwerer als es zu erwarten war, denn die Gäste fokussierten sich zunächst auf die Defensive.

Schnelle Führung der Heimelf

Die Heimischen ließen sich nicht lange bitte, übernahmen mit Ankick an das Kommando im Spiel. Denny Kudler nutzte die erste Gelegenheit bereits in der fünften Minute zur 1:0 Führung seiner Elf. Danach folgten Dauerangriffe der Rosegger auf das Tor der Gäste. In Minute 22 war es erneut Denny Kudler, der einnetzte und auf 2:0 für den SV Rosegg stellte. Nun schienen auch die Techelsberger erwacht zu sein und starteten einen Konter, welcher in Minute 25 nur per Foul vor dem Strafraum gestoppt werden konnte. Den verhängten Freistoß verwertete Anis Muminhodzic zum 2:1 Anschlusstreffer. Die Heimischen wollten dies nicht auf sich beruhen lassen, ließen Angriff um Angriff auf das Gästetor vollziehen, aber vorerst ohne Torerfolg in den ersten 45 Minuten.



Gelb/Rot in einer Aktion

Die zweiten 45 Minuten waren vom Spielverlauf ein Abbild der ersten Spielhälfte. Wieder war es nur der SV Rosegg der etwas für den Spielverlauf tat und Angriffe in Serienmaß startete. Der letzte Pass schien den Heimischen aber nicht zu gelingen, denn besonders gefährlich war man nicht allzu oft. In Minute 79 kam es dann zu einem Aufreger bei der Heimelf. Stefan Aichholzer sah nach einem Foulspiel die gelbe Karte, mit der er wohl nicht einverstanden war und dies dem Schiedsrichter auch kundtat, wodurch sich der Unparteiische veranlasst fühlte und gleich das zweite Mal den gelben Karton zog und damit Aichholzer mit gelb/rot vom Platz stellte. Der Platzverweis störte den Spielverlauf allerdings nicht, denn Rosegg blieb weiterhin am Drücker, blieb jedoch ohne weiteren Torerfolg und gewann somit lediglich mit 2:1.



Mag. Manfred Leininger (Trainer SV Rosegg):

„Das war ein typischer 2. Klasse-Kick. Techelsberg tat wenig für das Spiel und wir tun uns gegen Mannschaften mit einer solchen Spielanlage sehr schwer. Es fehlt uns der letzte ideale Pass, um in Zukunft kompromissloser zu sein und mehr Tore zu erzielen. Das ist etwas, was wir noch besser machen müssen, um am Ende vorne mitspielen zu können. Das Foul vor dem Freistoß war unnötig von uns, aber der Freistoß war gut geschossen. Trotzdem müssen wir in so einem Spiel mehr Tore schießen.“

