Bodensdorf kann rote Laterne gegen Feistritz nicht abgeben

Details Montag, 22. Mai 2023 14:54

Wir haben die 23. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse B und der ATUS Feistritz/Ros. Bittet im Rückspiel die Gegner vom ASKÖ Bodensdorf zum Duell bei einer sonntägigen Vormittagsmatinee. Für die Gäste, welche am Donnerstag zuvor den SV Afritz deutlich mit 6:2 besiegen konnten, die Chance die rote Laterne an den SV Treffen abzugeben und für die Rosentaler die Chance am SV Viktring dranzubleiben um noch einen Tabellenplatz gutzumachen und weiterhin in der Rückrunde ungeschlagen zu bleiben.

Torlose erste Spielhälfte

In den ersten 45 Minuten gab es sowohl bei den Heimischen als auch bei den Gästen einige Chancen auf eine Führung, aber keines der beiden Teams konnte Nutzen aus ihren Spielaktionen schlagen. Negatives Highlight in der ersten Spielhälfte war, dass der Feistritzer Stürmer Christoph Erich Partl leider gesundheitsbedingt in der 25. Spielminute ausgetauscht werden musste. So blieb dem Unparteiischen nach 45 gespielten Minuten nichts andere übrig, als die Spieler mit 0:0 in die Kabinen zu schicken.



Feistritz übernimmt das Kommando

Manche Zuschauer waren nach Wiederanpfiff noch nicht mal auf Ihren Plätzen, da durfte es zum ersten Mal gejubelt werden. In der 47. Minute läuteten die Heimischen einen Angriff über die linke Seite ein. Da zieht der Außenbahnspieler Timon Hafner mit dem Ball in den Strafraum, zieht ab und trifft zur 1:0 Führung. Nicht ganz unschuldig in dieser Aktion war der Bodensdorfer Schlussmann, da ihm der Ball durch Hände und Beine in den Kasten ging – Kategorie haltbar. Von der Führung beflügelt erspielten sich die Rosentaler nun einige Chancen. So kam es, dass eine der Aktionen nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Der eingewechselte Spielertrainer Martin Peter Klaus Slunka foulte Gerin Stadler und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Der Kapitän der Rosentaler, David Rottmann, übernahm Verantwortung und traf vom Punkt zum 2:0 in Minute 63. In der 82. Minute enteilte erneut Timon Hafner der gegnerischen Defensive und zog nach idealem Lochpass allein auf den Torhüter. Wer nun dachte, dass Hafner den Tormann umkurven sollte, irrte, denn Hafner zog von gut elf Metern eiskalt ab und traf zum 3:0 unter die Latte. In der 84. Minute wurde der Bodensdorfer Keeper nach Torchancenverhinderung noch mit rot vom Feld verwiesen und den verhängten Elfmeter wollte Timon Hafner zum Dreierpack nutzten, aber scheiterte am Feldspieler, welcher ins Tor musste, da die Gäste ohne Ersatztormann angereist waren.



Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS FeistritzRos.):

„In den ersten 45 Minuten war es ziemlich ausgeglichen, vielleicht hatten wir die ein oder andere Chance mehr, obwohl wir sicherlich mehr Spielanteile hatten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser. Am Ende haben wir verdient gewonnen und hätten sicher noch das ein oder andere Tor mehr hätten machen können.“

