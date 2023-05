Magdalen krönt sich in Obermillstatt selbst zum Meister

Details Sonntag, 28. Mai 2023 22:56

Wir schreiben Runde 24 in der Meisterschaft in der 2. Klasse B und der Magdalener SC hat einen Matchball zum Meistertitel im Spiel beim SV Obermillstatt. Alle Beteiligten haben sich einen Sieg erwartet und diesen am Ende auch bekommen, damit können die Gäste nicht mehr von der Tabellenspitze geholt werden in den letzten beiden Runden.

Obermillstatt geht früh in Führung

Das Spiel war noch jung, da fasste man sich bei den heimischen ein Herz und schießt aus gut 30m auf das Gehäuse von Gästetormann Sandro Julian Keckel. Dieser kann den Ball nur abprallen lassen und diesen Fehler nutzte Michael Obweger am schnellsten aus und traf zur 1:0 Führung seiner Mannschaft nach neun Minuten. Die Gäste erspielten sich in Folge leichte Vorteile, wirklich dominiert hat man das Spiel aber trotzdem nicht. Erst Sandro Michael Ebner in der 27. Minute traf nach einem schlechten Klärungsversuch der heimischen Defensive zum 1:1. Nach einem Ball in den Strafraum wurde der Ball nicht ordentlich geklärt, die Magdalener kamen wieder an den Ball, Stanglpass zur Mitte und Ebner schiebt dort ein. Mit dem 1:1 geht es danach auch in die Halbzeitpause.



Gäste treffen spät zum Sieg

Auch die zweiten 45 Minuten änderten nichts am Spielverlauf. Die heimischen Obermillstätter spielten Großteils sehr gut mit und es zeichnete sich vorerst kein Sieger aus dem Sieg ab. Am Ende durften die Gäste aber doch noch jubeln. Nach einem hohen Ball von Mehmed Salibasic in den Strafraum steigt der Torhüter der Heimelf und ein Stürmer zum Ball hoch, beide kommen zu Fall und die Kugel landet im Kasten – 1:2 in der 84. Minute. Die Heimischen versuchten noch auf Tormannfoul zu protestieren, jedoch vergebens, der Treffer zählte. Der Spielstand blieb bis zum Ende und somit krönte sich der Magdalener SC selbst zum Meister in der 2. Klasse B der Saison 2022/2023 und steigt nach letztjährigem Abstieg sofort wieder in die 1. Klasse auf, Ligaportal gratuliert recht herzlich.



DI Manuel Meixner (Trainer SV Obermillstatt):

„Wir haben heute sehr gut gespielt. Meine Mannschaft war den Magdalenern kämpferisch, taktisch und spielerisch die meiste Zeit ebenbürtig. Wir haben gut dagegengehalten. Die Gäste hatten über das ganze Spiel gesehen etwas mehr Ballsitz und vielleicht die besseren Chancen, damit war der Sieg zwar nicht unverdient, aber ein Remis wäre heute auch gerecht gewesen, finde ich. Das 1:2 war wohl etwas fragwürdig, alle sagten, dass es eigentlich wohl Tormannfoul gewesen sein soll, ich kann es aber nicht sagen, da ich die Aktion nicht gesehen habe.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei