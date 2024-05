Feistritz/R. dominiert gegen überforderte Himmelberger

Spielberichte

In einem fulminanten Spiel sicherte sich ATUS Feistritz/R. einen eindrucksvollen 6:0-Sieg gegen SV Himmelberg. Von Anfang an zeigte das Heimteam eine dominante Leistung, die sie mit einem beeindruckenden Torreigen krönten. Der Sieg wurde durch eine Kombination aus taktischer Überlegenheit und effektiver Chancenverwertung gesichert, was die Fans zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Ein starker Start für Feistritz

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei ATUS Feistritz/R. von der ersten Minute an die Initiative ergriff. Ein magischer Moment ereignete sich bereits in der 9. Minute, als Markus Rulitz nach einer hervorragenden Einzelleistung von David Rottmann den Ball von der Latte ins Tor beförderte und damit das 1:0 markierte. Das Team zeigte sich unermüdlich und baute seinen Vorsprung in der 33. Minute durch ein Tor von Christoph Erich Partl weiter aus, was den Halbzeitstand von 2:0 festlegte. Diese frühen Tore setzten den Ton für den Rest des Spiels und demonstrierten die Entschlossenheit von Feistritz, die drei Punkte zu Hause zu behalten.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Nach der Pause ließ Feistritz nicht nach und setzte seine offensive Show fort. Christian Lukas Stroj erweiterte in der 61. Minute mit einem sehenswerten Treffer den Vorsprung auf 3:0, gefolgt von einem Doppelpack durch Markus Rulitz, der per sehenswerten Volleyschuss einnetzte, und Gerin Jochen Stadler in der 74. und 78. Minute, was das Ergebnis auf 5:0 schraubte. Die Überlegenheit von Feistritz wurde weiterhin durch das sechste und letzte Tor von David Rottmann in der 87. Minute unterstrichen, welches den endgültigen Sieg besiegelte.

Während ATUS Feistritz/R. eine beeindruckende Teamleistung zeigte, hatte der SV Himmelberg Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und effektive Gegenangriffe zu starten. Ein besonders bemerkenswerter Moment für Himmelberg war die rote Karte für ihren Torwart Stefan Spanner in der 87. Minute, die die Herausforderungen des Gastes in diesem Spiel unterstrich.

Der Endstand von 6:0 spiegelte die Dominanz von ATUS Feistritz/R. in diesem Spiel wider und sorgte für Jubel unter den Fans. Dieser Sieg unterstreicht ihre Ambitionen in der laufenden Saison und setzt ein klares Zeichen an ihre Wettbewerber, die Feistritzer sind seid bereits vierzehn Partien ungeschlagen. Für den SV Himmelberg hingegen bleibt viel Arbeit, um sich von dieser Niederlage zu erholen und in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Partl (Spieler Feistritz/Ros.):

„Wir wussten von Beginn an was wir können und das wir als Favorit ins Match gehen. Wir haben etwas Zeit gebraucht um richtig ins Match zu kommen, haben uns dann aber von Minute zu Minute gesteigert. Der Fokus liegt jetzt auf das enorm wichtige Match am Samstag in Bleiberg. Über mein Tor freue ich mich natürlich sehr, vorallem vor dieser magischen Kulisse u.a. den angereisten SK Rapid Ultras!"

David Rottmann (Spieler Feistritz/Ros.):

„Keine gute Leistung von uns. Teilweise haben wir uns etwas vom Gegner runterziehen lassen aber am Ende dennoch einen soliden und klaren Sieg eingefahren, auf diese Leistung brauchen wir nicht stolz sein aber drei Punkte sind drei Punkte!"









2. Klasse B: Feistritz : Himmelberg - 6:0 (2:0)

87 David Rottmann 6:0

78 Gerin Jochen Stadler 5:0

76 Markus Rulitz 4:0

61 Christian Lukas Stroj 3:0

33 Christoph Erich Partl 2:0

10 Markus Rulitz 1:0

