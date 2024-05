BSV Bad Bleiberg fügt dem ATUS Feistritz erste Niederlage seit vierzehn Spielen zu!

Spielberichte

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen BSV Bad Bleiberg und ATUS Feistritz/R. sicherte sich die Heimmannschaft einen verdienten 3:1-Sieg. Trotz guter Anfangsphase der Feistritzer und zahlreichen Chancen, gelang es BSV Bad Bleiberg, die entscheidenden Momente für sich zu entscheiden und somit drei wichtige Punkte in diesem Match zu ergattern.

Ein Spiel der verpassten Chancen und überraschenden Wendungen

Der Spielstart verhieß eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams ihre ersten Chancen suchten. ATUS Feistritz/R. zeigte sich in den Anfangsminuten überlegen, mit hervorragenden Möglichkeiten, die jedoch nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Ein Highlight war ein Schuss an die Latte in der 9. Minute, der die Gäste fast in Führung brachte.

Die Partie nahm mit fortschreitender Dauer an Intensität zu. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, doch die entscheidenden Momente gehörten den Hausherren. In der 45. Minute gelang BSV Bad Bleiberg durch einen abgefälschten Schuss die 1:0-Führung durch Almir Redzic!, ein Schockmoment für ATUS Feistritz/R., die bis dahin gut im Spiel waren.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Nach der Halbzeitpause erhöhte ATUS Feistritz/R. den Druck und wurde in der 57. Minute belohnt. Ein souveräner Abschluss von David Rottmann nach einem genialen Steckpass führte zum verdienten Ausgleich. Doch BSV Bad Bleiberg ließ sich nicht beirren. In einer Phase, in der das Spiel zu entgleiten schien, fanden die Bleiberger in der 81. Minute durch einen Treffer durch Thomas Pacher die erneute Führung. Die Gäste versuchten alles, um zurück ins Spiel zu finden, doch eine chaotische Schlussphase, geprägt von einem direkten Freistoßtor von Alexander Wedam für BSV Bad Bleiberg in der 89. Minute, besiegelte das Schicksal von ATUS Feistritz/R..

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für BSV Bad Bleiberg, ein Ergebnis, das die Heimmannschaft aufgrund ihrer Effektivität vor dem Tor und ihrer Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zuzuschlagen, für sich entschied. Somit reißt eine unglaubliche Serie für die Feistritzer: nach vierzehn ungeschlagenen Spielen verlassen sie den Platz wieder einmal ohne Punkte.

Gerin Stadler (Spieler/Kapitän Feistritz/Ros.):

„Insgesamt ein klares Chancenplus für uns, die klareren Chancen hatten auch wir. Am Ende muss man sagen, dass wir uns klassisch selbst geschlagen haben. Die Bleiberger waren unterm Strich einfach kaltschnäuziger. Eine bereits hitzige und chaotische Partie ist dem Schiedsrichter leider in der Schlussphase mit fragwürdigen Pfiffen entglitten."

Karl Höller (Spielertrainer BSV Bad Bleiberg):

„Unser Matchplan ist gut aufgegangen und im Endeffekt muss ich ein Pauschallob an meine Mannschaft aussprechen, sie haben auch nach dieser Englischen Woche super gefightet und alles am Platz gelassen! Ein moralisch unglaublich wichtiger Sieg für meine Mannschaft gegen einen sehr starken Gegner!"

Heimo Zwittnigg (Spieler Feistritz/Ros.):

„So ist Fußball, die Tore die man nicht schießt bekommt man eben."

2. Klasse B: Bad Bleiberg : Feistritz - 3:1 (1:0)

89 Alexander Wedam 3:1

81 Thomas Pacher 2:1

57 David Rottmann 1:1

45 Almir Redzic 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Struger erstellt.

