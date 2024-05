10 Tore in Techelsberg! Schlusslicht gerät böse unter die Räder

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:48

In einer Begegnung der 22. Runde in der 2. Klasse B zeigte die ASKÖ Techelsberg eine bärenstarke Leistung und besiegte den SV Draschitz mit einem beeindruckenden 8:2. Während die Hausherren in der Mitte der Tabelle rangieren, sind die Draschitzer nach der bereits 17. Saisonpleite weiterhin in Besitz der "Roten Laterne".

Munterer Beginn

Die Gastgeber legten sofort los und eröffneten das Score in der 1. Minute durch Manuel Voraberger, der gekonnt den Ball durch die Beine von Gästegoalie Manuel Mostetschnig schob. Die Antwort des Nachzüglers folgte noch in der Anfangsphase. In der 10. Minute erzielte Daniel Ottowitz nach einer Ecke das 1:1. Es folgten einige gute Chancen für Techelsberg, aber eine weitere Unachtsamkeit in der Abwehr der Heimischen führte zum 1:2 durch Daniel Kaiser in der 23. Minute. Kurz vor der Halbzeit konnte der Draschitzer Christoph Schnabl eine Flanke von Marcel Schusser nur zum unglücklichen Eigentor einschieben, das die erste Hälfte mit einem Gleichstand von 2:2 beendete.

Sechs Techelsberger Treffer in Halbzeit zwei

Nach der Pause kam Techelsberg transformiert aus der Kabine. Manuel Voraberger brachte sein Team in der 52. Minute mit 3:2 in Führung, gefolgt von einem weiteren Tor von Luca Krakolinig in der 57. Minute, der das 4:2 markierte. Kurz darauf erweiterte wiederum Voraberger in der 58. Minute den Vorsprung auf 5:2, was seine hervorragende Leistung unterstrich. Die Gastgeber ließen nicht locker und bauten den Vorsprung weiter aus. Daniel Macnik nutzte in der 82. Minute eine tolle Vorlage von Caspar Prill, lupfte den Ball über den herauseilenden Torhüter Mostetschnig und machte das halbe Dutzend voll. Darko Preradovic setzte in der 88. Minute nach einer Ecke einen drauf und erzielte das 7:2. Den Schlusspunkt setzte Martin Müller, der in der 90. Minute einen Elfmeter sicher zum 8:2-Endstand verwandelte.

2. Klasse B: Techelsberg : Draschitz - 8:2 (2:2)

90 Martin Anton Müller 8:2

88 Darko Preradovic 7:2

82 Daniel Macnik 6:2

58 Manuel Voraberger 5:2

57 Luca Andre Krakolinig 4:2

52 Manuel Voraberger 3:2

38 Eigentor durch Christoph Schnabl 2:2

23 Daniel Kaiser 1:2

10 Daniel Ottowitz 1:1

1 Manuel Voraberger 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.