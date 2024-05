SG Weißenstein/Töplitsch lässt Treffen keine Chance

Spielberichte

In einer Begegnung der 23. Runde der 2. Klasse B setzte sich die SG Weißenstein/Töplitsch klar mit 3:0 gegen den SV Treffen durch. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle ließen die Hausherren dem Drittletzten keine Chance.

Traumtor bringt Haussherren auf die Siegerstraße

Die Partie begann dynamisch mit interessanten Angriffen beider Seiten. Die frühe Phase des Spiels war geprägt von gegenseitigen Offensivaktionen, wobei SV Treffen durch Laurin Steinwender in der 23. Minute eine gute Flanke spielte, die allerdings kein Ziel fand. Weißenstein/Töplitsch antwortete prompt mit gefährlichen Situationen vor dem gegnerischen Tor. In der 19. Minute verpasste Gert Niederegger nur knapp die Führung, nachdem eine starke Parade des Treffener Torhüters den Ball abwehrte.

Das Highlight der ersten Hälfte und das 1:0 für Weißenstein/Töplitsch fiel kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute erzielte Buhari Zararsiz ein spektakuläres Tor. Nach einer Ecke und einer darauffolgenden Ausputzarbeit hämmerte er den Ball aus rund 23 Metern unhaltbar in den linken Winkel, wobei der Ball von der Latte ins Netz prallte.

Weißenstein/Töplitsch baut Vorsprung aus und sichert ungefährdeten Sieg

In der zweiten Halbzeit verstärkte Weißenstein/Töplitsch den Druck auf das gegnerische Tor. In der 63. Minute gab es einen herausragenden Kopfball von Oberheinrich, der jedoch vom Torhüter der Treffner bravourös zur Ecke abgewehrt wurde. Die Entschlossenheit der Heimmannschaft wurde schließlich in der 82. Minute erneut belohnt, als Heimo Unterdorfer den Ball nach einer nicht geklärten Flanke und einem Abpraller von der Latte zum 2:0 ins Tor drückte.

Der Schlusspunkt wurde in der 90. Minute durch Patrick Schäfauer gesetzt, der nur eine Minute nach seiner Einwechslung den Ball über den herauskommenden Torhüter lupfte und zum 3:0-Endstand traf. Diese Effizienz vor dem Tor war symbolisch für den gesamten Spielverlauf, in dem SV Treffen trotz einiger Bemühungen, insbesondere durch Flanken und Fernschüsse, letztendlich die Präzision im Abschluss vermissen ließ.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Littl erstellt.

