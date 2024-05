4:3! ASKÖ Techelsberg ringt Bad Bleiberg nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:45

In einem Match der 24. Runde der 2. Klasse B erlebten die Zuschauer am Sonntagnachmittag ein Torfestival. Die ASKÖ Techelsberg setzte sich in einem spannenden und ereignisreichen Match mit 4:3 gegen den BSV Bad Bleiberg durch und feierte den zehnten Saisonsieg.

Torreicher erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber, als Bad Bleiberg bereits in der 3. Minute durch Leo Werth in Führung ging. Werth nutzte eine perfekte Flanke von Almir Redzic, um den Ball unhaltbar ins Netz zu befördern. Doch Techelsberg ließ sich nicht lange bitten und fand rasch ins Spiel zurück. Christopher Koban erzielte in der 18. Minute den Ausgleich, indem er einen Fehler in der Gäste-Verteidigung zu nutzen wusste und den Ball mit einem präzisen Schuss ins lange Eck beförderte. Nur eine Minute später drehte Manuel Voraberger das Spiel mit einem kühlen Abschluss nach einem langen Pass, womit Techelsberg plötzlich 2:1 führte.

Die Gäste zeigten jedoch Charakter und kämpften sich zurück. Alexander Wedam sorgte in der 37. Minute für den erneuten Ausgleich, indem er eine Unachtsamkeit in der Techelsberger Abwehr zum 2:2 nutzte. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden.

Techelsberg hat längeren Atem

Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Voraberger brachte die Heimmannschaft in der 55. Minute erneut in Führung, nachdem er eine Unsicherheit der Bleiberg-Verteidigung ausnutzte. Mitte der zweiten Halbzeit stach ein Joker der Heimischen, als der kurz vor der Pause eingewechselte Caspar Prill das 4:2 erzielte und damit die Weichen auf Sieg stellte.

In der Schlussphase keimte bei den Gästen wieder Hoffnung auf, als Almir Redzic in der 83. Minute das 4:3 markierte. Redzic nutzte einen Ballverlust im Mittelfeld und schloss gekonnt ab. In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch Techelsberg verteidigte geschickt und hatte auch Möglichkeiten, das Match zu entscheiden. Der Ball wollte an diesem Tag aber nicht mehr den Weg ins Tor finden.

2. Klasse B: Techelsberg : Bad Bleiberg - 4:3 (2:2)

83 Almir Redzic 4:3

68 Caspar Elias Prill 4:2

55 Manuel Voraberger 3:2

37 Alexander Wedam 2:2

19 Manuel Voraberger 2:1

18 Christopher Koban 1:1

3 Leo Werth 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner erstellt.

