Späte Punkteteilung in Rothenthurn

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 16:45

In einer Begegnung der 23. Runde der 2. Klasse B trennten sich die SV Rothenthurn B Juniors und ATUS Feistritz/R. mit einem 1:1-Unentschieden. Die Begegnung war am Feiertag von intensiven Zweikämpfen und strittigen Entscheidungen geprägt. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, konnten in numerischer Unterzahl den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen und mussten kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen.

Feistritz/R. startet stark

Bereits in der 6. Minute musste der Juniors-Torhüter Christoph Steinwender den ersten Abschluss der Feistritzer parieren. In der 10. Minute verpasste Elias Branz eine frühe Führung nur knapp. Die Gäste setzten ihren Druck fort und in der 32. Minute war es schließlich soweit: Nach einem mustergültigen Stanglpass von David Rottmann erzielte Sascha Piroutz das 0:1. Bis zur Halbzeitpause verzeichneten die Feistritzer noch weitere Chancen, darunter ein Schuss von Gerin Stadler, der aus kurzer Distanz übers Tor ging.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Rothenthurn, das Spielgeschehen an sich zu reißen, doch die Gästeabwehr stand sicher. Eine kontroverse Entscheidung von Schiedsrichter Moricz in der 63. Minute, die zur Gelb-Roten Karte für Heimo Zwittnigg führte, sorgte für hitzige Diskussionen auf und neben dem Platz. Feistritz war fortan in Unterzahl und musste die verbleibenden Minuten mit zehn Mann bestreiten.

Juniors nutzen numerische Überlegenheit zum Ausgleich

Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Juniors zunächst nicht, zwingende Torchancen zu kreieren. In der 80. Minute kochten die Emotionen erneut hoch, als der Feistritzer Gerin Stadler im Rothenthurner Strafraum zu Fall kam, der Unparteiische bei dieser Aktion jedoch keine Regelwidrigkeit erkannte. Die Gäste konnten weiterhin vereinzelte Konter setzen und hatten Pech, als Kapitän Stadler in der 86. Minute nur den Pfosten traf und Kevin Glabonjat eine Riesenchance aus kurzer Distanz vergab.

Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 87. Minute: Nach einem Fehler in der Längenfelder Defensive traf Fabian Einspieler per abgefälschtem Schuss zum 1:1. Dies war auch der Schlusspunkt einer intensiv geführten Begegnung, die letztlich mit einem Unentschieden endete.

Stimmen zum Spiel:

David Rottmann (Spieler Feistritz/Ros.):

„Wir können uns nur an der eigenen Nase nehmen. Wir waren die dominante Mannschaft, haben aber viele Chancen vergeben. Das Schiedsrichterduo hat uns mit sehr fragwürdigen Entscheidungen auch nicht wirklich geholfen.“

Heimo Zwittnigg (Spieler Feistritz/Ros.):

„Wir hatten mehr Anteile vom Spiel und hätten auch höher führen müssen. Und das 1:1 … ja das ist eben Fußball. Ein Schiedsrichterduo, welches sich gemeinsam nicht einig war und nicht wusste, was es am Platz tut, das war für mich auch ein Novum. Meine Gelb/Rote Karte kann man geben, muss man aber sicherlich nicht. Eine leider katastrophale Schiedsrichterleistung entscheidet eine einfache Feiertagspartie. Ich habe mir meine letzte KM-Partie natürlich anders vorgestellt, es war trotzdem ein toller Abschluss und ich wünsche unserer Mannschaft nur das Beste. Danke an alle, mit denen ich je zusammenspielen durfte, Buhvoni euer HZ22!“

Daniel Hohensasser (Trainer Rothenthurn Juniors):

„Eine ausgeglichene Partie mit wenig zwingenden Chancen endet im Endeffekt mit einem gerechten Remis.“

2. Klasse B: Rothenthurn B Jrs : Feistritz - 1:1 (0:1)

87 Fabian Einspieler 1:1

32 Sascha Piroutz 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter mit KI-Unterstützung David Struger erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

