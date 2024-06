Meister! SV Rosegg gewinnt mit Treffern übersäte Partie gegen ASKÖ Bodensdorf

Spielberichte

In einem äußerst torreichen Spiel der 25. Runde in der 2. Klasse B setzte sich der SV Rosegg am Ende deutlich mit 6:2 gegen den ASKÖ Bodensdorf durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der mit einem 2:2-Unentschieden endete, drehte der SV Rosegg in der zweiten Halbzeit mächtig auf und sicherte sich mit einer beeindruckenden Offensivleistung den Sieg sowie den Meistertitel. Besonders hervorzuheben sind Ante Cavar und Hayri Signak, die jeweils doppelt trafen und maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit vier Torerfolgen

Das Spiel begann pünktlich und wurde sofort intensiv geführt. Schon in den ersten Minuten war deutlich zu erkennen, dass der SV Rosegg früh die Initiative ergriff und druckvoll nach vorne spielte. Dies ermöglichte jedoch auch dem ASKÖ Bodensdorf einige Konterchancen. In der 21. Minute nutzte David Basta eine dieser Gelegenheiten und brachte den ASKÖ Bodensdorf mit 1:0 in Führung.

Die Antwort des SV Rosegg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 31. Minute gelang Stefan Aichholzer per Kopfball, nach einer hervorragenden Vorarbeit von Raphael Nocnik, der Ausgleich zum 1:1. Nur acht Minuten später war es erneut der SV Rosegg, der in Führung ging. Hayri Signak erzielte in der 39. Minute nach einer Flanke, die mit Hilfe des Pfostens den Weg ins Tor fand, das 2:1 für sein Team.

Doch kurz vor der Halbzeitpause kam der ASKÖ Bodensdorf zurück ins Spiel. Ein Elfmeter in der 42. Minute brachte Bodensdorf die große Chance zum Ausgleich, die sie auch nutzten - David Basta traf. So ging es mit einem spannenden 2:2 in die Halbzeitpause.

Roseggs Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit führt zum Titel

Nach der Pause zeigte der SV Rosegg eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spielgeschehen. Bereits in der 52. Minute erzielte Ante Cavar das 3:2 für den SV Rosegg und setzte damit den ersten Akzent in der zweiten Halbzeit. Der Druck des Heimteams ließ nicht nach, und in der 64. Minute war es erneut Hayri Signak, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:2 markierte.

ASKÖ Bodensdorf hatte dem Offensivdrang des SV Rosegg in dieser Phase wenig entgegenzusetzen. In der 70. Minute war es wieder Ante Cavar, der mit seinem zweiten Treffer auf 5:2 erhöhte und damit die Weichen endgültig auf Sieg für sein Team stellte. Die Gäste schienen nun endgültig geschlagen, und der SV Rosegg spielte die Partie souverän zu Ende.

Den Schlusspunkt setzte Denny Kudler in der 90. Minute, als er den Ball zum 6:2-Endstand im Netz unterbrachte. Nur eine Minute später ertönte der Schlusspfiff, und der SV Rosegg konnte einen beeindruckenden Heimsieg feiern, welcher den Meistertitel fixiert!

