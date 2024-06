2:0-Auswärtssieg! ATUS Feistritz/R. ringt Obermillstatt nieder

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 22:33

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Klasse B konnte ATUS Feistritz/R. einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Obermillstatt verbuchen. Die Partie startete mit einer Vielzahl an Zweikämpfen und taktischen Manövern, bevor Gerin Stadler und Florian Mikula die entscheidenden Treffer erzielten. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Feistritz seine Klasse, sicherte sich drei Punkte und fixierte den dritten Tabellenrang.

Torlose 45 Minuten

Das Spiel begann kampfbetont. Schon in der dritten Minute hatten die Gäste die erste Chance des Spiels, als Sascha Piroutz nach einem Abwehrfehler der Obermillstätter zum Abschluss kam, doch SV-Torhüter Thomas Herndl konnte den Ball klären. Elias Branz zeigte sich als treibende Kraft im Sturm der Feistritzer, während die Hausherren vor allem durch engagierte und harte Zweikämpfe auffielen.

Die Partie entwickelte sich zunehmend zu einem physischen Kräftemessen. In der 12. Minute setzte ein SV-Akteur zu einer harten Grätsche gegen ATUS-Torhüter Julian Katnik an, jedoch ohne eine Verwarnung von Schiedsrichters Muharemovic. Die Obermillstätter zeigten ihre bekannte Kampftaktik und warfen sich in jeden Zweikampf.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit zeichnete sich ein klareres Bild ab. In der 42. Minute hatte Timon Hafner, der ungewohnt als Außenverteidiger auflief, seinen ersten Abschluss, der jedoch weit über das Tor ging. Auch Piroutz kam zu einer Gelegenheit, verfehlte das Ziel aber knapp. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Stadler stellt für Gäste Weichen auf Sieg

Nach der Pause setzte Feistritz verstärkt auf Offensive, wäre aber beinahe in Rückstand geraten, doch Goalie fischte in der 54. Minute einen Ball aus dem Kreuzeck. Die Defensive der Gäste zeigte sich kompromisslos und räumte zahlreiche Angriffe der Obermillstätter ab, besonders durch eine starke Performance von Florian Mikula.

In der 57. Minute fiel dann das erste Tor der Partie: Nach einer herausragenden Vorarbeit von David Rottmann konnte Gerin Stadler den Ball aus kurzer Entfernung zur 1:0-Führung über die Linie drücken. Der Treffer veränderte das Spielgeschehen merklich, da Obermillstatt nun unter Druck geriet, den Rückstand aufzuholen.

Der Tabellendritte verteidigte geschickt und ließ kaum Chancen zu. Katnik im Gehäuse der Feistritzer konnte sich dann abermals mit einer unglaublichen Parade auszeichnen, als er einen weiteren Ball mit einem Wahnsinnssave aus dem Kreuzeck zauberte. In der 81. Minute vergab Piroutz eine Riesenchance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch die Spannung blieb bis in die Schlussminuten erhalten. Die Obermillstätter warfen nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, was jedoch zu Kontern führte.

In der 90. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung. Routinier Mikula zirkelte den Ball per Halbvolley aus guten 25 Metern in den Winkel und setzte somit den Schlusspunkt zum 2:0 für ATUS Feistritz/R. Die Obermillstätter Bemühungen waren somit endgültig vereitelt, und die Gäste konnten einen verdienten Sieg feiern.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Partl (Spieler Feistritz/Ros.):

„Von außen zwar nicht der größte Leckerbissen, von innen aber eine wahnsinnig geile Partie. Am Ende ein verdienter Sieg mit geschlossen sehr guter Mannschaftsleistung!“

David Rottmann (Spieler Feistritz/Ros.):

„Eine geschlossen unglaublich gute kämpferische Leistung mit einer stark dezimierten Mannschaft und verdiente drei Punkte. Für „Oldboy“ Flo Mikula freut es mich natürlich besonders, dass er bei seinem Comeback direkt ein so wichtiges Tor erzielen konnte. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Saisonen mit Flo!“

2. Klasse B: Obermillstatt : Feistritz - 0:2 (0:0)

90 Florian Mikula 0:2

57 Gerin Jochen Stadler 0:1

