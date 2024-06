ASKÖ Techelsberg dreht das Auswärtsspiel bei den Rothenthurn B Juniors

Spielberichte

Im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse B (KTN) setzte sich ASKÖ Techelsberg knapp mit 2:1 gegen die Rothenthurn B Juniors durch. Die Begegnung bot zahlreiche Chancen und zeigte die Intensität, mit der beide Teams um den Sieg kämpften. Während die Gastgeber zunächst in Führung gingen, konnten die Gäste das Spiel durch zwei Tore drehen und letztlich für sich entscheiden.

Erste Halbzeit: Ein Torerfolg hüben wie drüben

Das Spiel begann unterhaltsam, zumal die Rothenthurn B Juniors bereits in der zweiten Minute eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß von rechts hatten. Der Torhüter von Techelsberg, Martin Müller, konnte den Ball jedoch abwehren, und im Anschluss wurde ein Handspiel eines Rothenthurn-Spielers vermerkt. In der fünften Minute gab es erneut eine gefährliche Situation für die Gastgeber, doch der Abschluss war zu zentral und stellte den Keeper vor keine größeren Probleme.

Nach einer Großchance in der 15. Minute, bei der die Techelsberger auf der Linie retteten, wurde klar, dass die Gastgeber zu Beginn besser waren. Dennoch konnten sie ihre Überlegenheit zunächst nicht in Tore ummünzen. Eine weitere Gelegenheit hatten die Gastgeber in der 24. Minute, als Christof Piwonka einen zentralen Freistoß aus etwa 20 Metern direkt links ins untere Eck verwandelte und damit das 1:0 für die Rothenthurn B Juniors erzielte.

Die Antwort von Techelsberg ließ nicht lange auf sich warten. In der 40. Minute glich Manuel Voraberger per direktem Freistoß zum 1:1 aus. Zuvor hatte Martin Müller in der 37. Minute bereits einen direkten Freistoß von Manuel Steinwender sicher gehalten. Mit diesem ausgeglichenen Stand ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Techelsberg dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen. Techelsberg drängte im Verlauf jedoch auf die Führung. In der 68. Minute verzeichnete Techelsberg eine Großchance, als Caspar Prill nach einem Fehlwurf von Marko Schönwetter direkt abschloss, aber Julian Katholnig den Ball auf die Latte köpfte.

Techelsberg blieb am Drücker, und Caspar Prillhatte in der 70. Minute erneut eine große Möglichkeit, als er nach einem Stangler von Andreas Drabosenig knapp drüber schoss. Die Rothenthurn B Juniors versuchten in der 75. Minute durch Matthias Gärtner aus der Distanz ihr Glück, verfehlten jedoch das Tor.

In der 80. Minute belohnten sich die Gäste schließlich für ihre Mühen. Nach einem Einwurf von Gollner konnte die Abwehr von Rothenthurn den Ball nicht klären, und der Joker Manuel Raunegger nahm sich aus 20 Metern ein Herz und zimmerte den Ball rechts ins Tor zum 2:1 für Techelsberg. In der Schlussphase des Spiels hatten die Gastgeber noch eine gute Möglichkeit durch Matias Pichorner, der jedoch daneben zielte.

In den letzten Minuten der Partie zeigte Martin Müller eine starke Parade nach einem Abschluss von Kevin Steiner und bewahrte Techelsberg vor dem Ausgleich. Nach insgesamt 94 Minuten endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Techelsberg.

