Fünf-Tore-Thriller: Techelsberg bezwingt SV Obermillstatt

Im spannenden Aufeinandertreffen der 26. Runde der 2. Klasse B (KTN) setzte sich ASKÖ Techelsberg knapp mit 3:2 gegen den SV Obermillstatt durch. In einem von aufregenden Aktionen geprägten Spiel ging Techelsberg früh in Führung und konnte diese bis zur Halbzeit auf 2:0 ausbauen. Obermillstatt zeigte jedoch im zweiten Durchgang Kampfgeist und brachte die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal ordentlich ins Schwitzen.

Techelsberg dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer schnellen Führung für die Gastgeber. Bereits in der 8. Minute verwandelte Christoph Wasylik eine Ecke von Luca Krakolinig zum 1:0 für Techelsberg. Die frühe Führung gab den Hausherren sichtbar Selbstvertrauen, und sie setzten SV Obermillstatt weiter unter Druck.

In der 15. Minute konnte Techelsberg die Führung ausbauen. Nach einem präzisen Chip-Ball von Gollner setzte sich Sebastian Kandolf auf der rechten Seite durch und spielte den Ball in die Mitte, wo Christopher Koban nur noch einschieben musste. Damit stand es 2:0 für Techelsberg, und Obermillstatt schien in der ersten Halbzeit kaum ein Mittel gegen die stark aufspielenden Gastgeber zu finden.

Die Hausherren hatten durchaus Chancen die Führung zu erhöhen , wie etwa in der 21. Minute, als Christopher Koban einen Kopfball aus guter Position absetzte, aber Thomas Herndl im Tor von Obermillstatt glänzend parierte. Dennoch blieb es bis zur Pause bei der komfortablen Führung für Techelsberg.

Obermillstatt kämpft sich zurück

In der 47. Minute musste sich Obermillstätter Torhüter Thomas Herndl strecken, um einen Fernschuss von Bernhard Koban zu parieren. Und zunächst konnte Techelsberg die Führung weiter ausbauen. In der 59. Minute schickte Manuel Voraberger Anis Muminhodzic, der gekonnt zum 3:0 einschob.

Doch Obermillstatt gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 83. Minute erzielte Tobias Köfler nach einem Freistoß von Karl Klinar per Volley das 3:1. Kurz darauf kam es zu einer hitzigen Szene, als der Trainer von SV Obermillstatt, Manuel Meixner, die Gelb-Rote Karte sah.

Die Gäste erhöhten den Druck weiter und erzielten in der 89. Minute durch Timo Hierländer den Anschlusstreffer zum 3:2. Hierländer drehte sich am Strafraum geschickt und traf ins Netz. Die letzten Minuten waren geprägt von Spannung und intensiven Zweikämpfen, doch Techelsberg konnte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen und den Sieg einfahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (13622 Bonuspunkte)

2. Klasse B: Techelsberg : Obermillstatt - 3:2 (2:0)

89 Timo Hierländer 3:2

83 Tobias Köfler 3:1

59 Anis Muminhodzic 3:0

15 Christopher Koban 2:0

8 Christoph Wasylik 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.