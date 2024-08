Spannung Pur: SV Treffen triumphiert mit 4:3 gegen ATUS Feistritz/R.

Spielberichte

Beim Auftaktspiel der 2. Klasse B kam es zwischen dem ATUS Feistritz/Ros. und dem SV Treffen mit dem Endergebnis von 3:4 zu einem wahren Torfestival. Die Begegnung bot alles, was das Fußballherz begehrt: zahlreiche Tore, zwei spannende Aufholjagden und strittige Momente. Bereits in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore, ab auch die zweiten Hälfte hatte es in sich.

Erste Halbzeit: Tore und Dramatik

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 11. Minute gelang dem SV Treffen das erste Tor. David Darmanovic brachte sein Team mit einem kuriosen Treffer aus etwa sieben Metern in Führung. Doch die Antwort von ATUS Feistritz/R. ließ nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute erzielte Benedict Zwarnig nach einem Freistoß von Markus Rulitz den Ausgleich.

ATUS Feistritz/R. konnte das Momentum nutzen und ging in der 27. Minute durch Timon Hafner mit 2:1 in Führung. Hafner verwandelte einen Abpraller im Getümmel vom Strafraum. Davor kam es nach einem Freistoß von Josef Durnik auf Benedict Zwarnig zur ersten Gelegenheit, ehe der Ball Hafner vor die Füße fiel. Doch die Freude währte nicht lange. Nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, erzielte David Darmanovic seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den Spielstand auf 2:2.

Die erste Halbzeit endete mit einem weiteren Highlight. Markus Rulitz brachte ATUS Feistritz/R. in der 45. Minute erneut in Führung. Sein kraftvoller Schuss traf zunächst die Querlatte, sprang dann auf den Rücken/Hinterkopf des Torhüter und schließlich ins Netz. Somit ging es mit einer 3:2-Führung für ATUS Feistritz/R. in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls ereignisreich. Bereits in der 49. Minute lagen zwei Spieler von ATUS Feistritz/R. verletzt am Boden, was die Partie kurzzeitig unterbrach. In der 56. Minute erzielte David Darmanovic seinen dritten Treffer und sorgte damit für den 3:3-Ausgleich. Der Hattrick war perfekt, nachdem Treffen einen Konter nach einem Freistoß der Heimelf erfolgreich abschloss.

Nur wenige Minuten später, in der 59. Minute, nutzte SV Treffen erneut einen Konter und ging durch David Darmanovic, der alle vier Treffer der Gastmannschaft erzielte, mit 4:3 in Führung.

In den letzten 30 Minuten versuchte ATUS Feistritz/R. alles, um den Ausgleich zu erzielen. Weitere Chancen blieben ungenutzt, und die Nervosität bei der Heimmannschaft war spürbar.

Kurz vor Schluss sorgte eine strittige Entscheidung des Schiedsrichters für Aufregung. In der 90. Minute wurde ein Treffer von ATUS Feistritz/R. aufgrund eines Foulspiels nicht anerkannt, was die Gemüter zusätzlich erhitzte. Zudem sah Bernhard Gassler vom SV Treffen die gelb-rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Nach etwa drei Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit einem 4:3-Sieg für den SV Treffen. Die Gäste konnten dank der herausragenden Leistung von David Darmanovic und einer kämpferischen Mannschaftsleistung die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

2. Klasse B: Feistritz : Treffen - 3:4 (3:2)

59 David Darmanovic 3:4

56 David Darmanovic 3:3

46 Markus Rulitz 3:2

35 David Darmanovic 2:2

27 Timon Gerold Hafner 2:1

13 Benedict Wolfgang Zwarnig 1:1

11 David Darmanovic 0:1

