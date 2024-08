3:0! SC Landskron 1b fährt ersten "Dreier" ein

Spielberichte

Der SC Landskron 1b startete mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den SV Draschitz in die neue Saison der 2. Klasse B. Die Mannschaft von Trainer Johannes Kleinbichler zeigte eine dominante Leistung und ließ den Gästen kaum Chancen. Lukas Tauchhammer, Tristan Haslauer und Peter Thaler sorgten mit ihren Treffern für einen perfekten Saisonstart der Heimmannschaft.

Tauchhammer bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit einer vielversprechenden Atmosphäre im Sportzentrum Landskron, bei traumhaftem Fußballwetter und mit Blick auf die Burgruine Landskron. Beide Mannschaften zeigten sofort großen Einsatz. Bereits in der 7. Minute hatte der SC seine erste gute Chance, doch die Gelegenheit blieb ungenutzt.

Draschitz zeigte sich ebenfalls gefährlich, als in der 11. Minute beinahe ein Eigentor der Gastgeber gefallen wäre. In der Folgezeit erarbeiteten sich beide Teams mehrere Chancen. In der 16. Minute hatte Landskron einen Eckball, der jedoch nichts einbrachte. Auch die Gäste konnten in der 19. Minute einen Freistoß aus vielversprechender Distanz nicht verwerten.

In der 25. Minute gab es eine kurze Trinkpause, bevor das Spiel mit hoher Intensität weiterging. Draschitz vergab in der 28. Minute eine gute Kopfballchance, während Landskron im Gegenzug ebenfalls eine vielversprechende Möglichkeit ungenutzt ließ. Der Durchbruch für Landskron gelang schließlich in der 41. Minute, als Lukas Tauchhammer die Führung erzielte. Kurz vor der Pause traf Tauchhammer die Latte, sodass es beim 1:0-Halbzeitstand blieb.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Nach der Halbzeitpause setzte Landskron sein dominantes Spiel fort. In der 46. Minute rollte der Ball wieder, und die Gastgeber gingen unverändert in die zweite Hälfte. In der 54. Minute erzielte Tristan Haslauer das 2:0, was die Heimmannschaft weiter beflügelte.

Nur sieben Minuten später traf Peter Thaler zum 3:0 und besiegelte damit die Niederlage für Draschitz. Die Gäste versuchten zwar noch einmal, ins Spiel zurückzukommen, doch ein Freistoß aus gut 30 Metern in der 75. Minute brachte nichts ein.

Das Spiel endete schließlich nach 91 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für den SC Landskron 1b. Die Mannschaft von Trainer Kleinbichler zeigte eine starke Leistung und feierte einen gelungenen Auftakt in die neue Saison.

