Velden 1b gewinnt zum Auftakt gegen SC Mühldorf mit 4:1

Details Sonntag, 04. August 2024 20:59

Die neu gegründete 1b Mannschaft des ATUS Velden startete in der 2. Klasse B souverän mit 4:1 gegen den SC Mühldorf durch. Das Spiel begann mit einem Doppelschlag von Alessandro Kiko in den ersten beiden Minuten, was Velden 1b früh in Führung brachte. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Daniel Joshua Schenk konnte SC Mühldorf das Spiel nicht mehr drehen. Marcel Tiffner setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt für die Gäste.

Blitzstart von Velden 1b

Schon mit dem Anpfiff zeigte Velden 1b, dass sie entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der ersten Spielminute fiel das erste Tor: Alessandro Kiko nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von SC Mühldorf eiskalt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später war es erneut Kiko, der nach einem schnellen Angriff zum 2:0 für Velden 1b einschob. Die frühe Doppelbelastung war ein schwerer Schlag für die Gastgeber, die sichtlich Schwierigkeiten hatten, sich von diesem Schock zu erholen.

SC Mühldorf versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch Velden 1b kontrollierte weitgehend das Geschehen auf dem Platz. Die erste Halbzeit verlief ohne weitere Tore, was bedeutete, dass Velden 1b mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung in die Kabine ging.

Aufholjagd und Entscheidung

Nach der Halbzeitpause kam SC Mühldorf mit neuer Energie zurück aufs Feld. In der 56. Minute gelang es schließlich Daniel Joshua Schenk, den Rückstand auf 1:2 zu verkürzen. Sein Treffer brachte die Heimmannschaft wieder ins Spiel und gab den Fans Hoffnung auf ein Comeback. Doch diese Hoffnung währte nicht lange.

Velden 1b ließ sich von dem Gegentreffer nicht beirren und stellte in der 76. Minute den alten Abstand wieder her. Niklas Janke erzielte das wichtige 3:1 und nahm damit SC Mühldorf den Wind aus den Segeln. Die Gastgeber versuchten zwar weiterhin, noch einmal heranzukommen, doch die Defensive von Velden 1b stand sicher.

In der Schlussphase der Partie setzte Velden 1b den Schlusspunkt. Marcel Tiffner traf in der 90. Minute zum 4:1 und besiegelte damit den verdienten Sieg der Gäste. Mit diesem Treffer machte er alle Hoffnungen von SC Mühldorf endgültig zunichte und sicherte seinem Team die drei Punkte.

Der Schiedsrichter beendete das Spiel und besiegelte somit den 4:1-Endstand. Velden 1b feierte einen verdienten Sieg und zeigte, dass sie in dieser Saison eine ernstzunehmende Mannschaft in der 2. Klasse B sind.

2. Klasse B: Mühldorf : Velden 1b - 1:4 (0:2)

91 Marcel Tiffner 1:4

76 Niklas Janke 1:3

56 Daniel Joshua Schenk 1:2

2 Alessandro Kiko 0:2

1 Alessandro Kiko 0:1

