Rothenthurn 1b besiegt die SG Weißenstein/Töplitsch mit 3:0

Details Sonntag, 04. August 2024 21:03

Die junge Mannschaft des SV Rothenthurn 1b empfang zur 1. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit und setzten sich bereits in der ersten Halbzeit durch Tore von Simon Hannes Maier und David Schafflinger klar ab. Trotz einiger Chancen in der zweiten Halbzeit konnte Weißenstein/Töplitsch das Blatt nicht mehr wenden.

Blitzstart von Rothenthurn 1b

Das Spiel begann von beiden Teams verhalten. Ein taktisches Abtasten zu beginn, damit keine Mannschaft früh in Rückstand geraten sollte. Das hatte zur Folge, dass es in den ersten 15 Minunten keine nennenswerten Szenen gab und das Match ruhig startete.

Die erste entscheidende Szene folgte in der 20. Minute. Nach einer Doppelparade des Gästetorwarts stand Simon Hannes Maier goldrichtig und schob den Ball zum 1:0 für Rothenthurn 1b ins Netz. Nur zwei Minuten später erhöhte David Schafflinger nach einem brillanten Dribbling von Simon Maier auf 2:0. Die frühe Führung setzte die Gäste aus Weißenstein/Töplitsch unter Druck, die dennoch versuchten, ins Spiel zurückzukommen. Ein Abseitstor für die Gäste sorgte für Aufregung, blieb jedoch ohne Anerkennung durch den Schiedsrichter.

Klarer Halbzeitstand und Dominanz von Rothenthurn 1b

Rothenthurn 1b ließ nicht nach und erzielte in der 33. Minute das dritte Tor. Simon Hannes Maier blieb erneut eiskalt und schoss flach ins lange Eck zum 3:0. Dieser Treffer unterstrich die Dominanz der Gastgeber in der ersten Halbzeit. Weißenstein/Töplitsch hatte zwar einige gefährliche Abschlüsse, doch die Chancenverwertung blieb ungenügend.

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase der Gäste. Weißenstein/Töplitsch erhöhte den Druck und erarbeitete sich einen Eckball in der 49. Minute. Die Gastgeber konnten jedoch durch eine starke Parade von Nico Mayer in der 46. Minute und eine weitere in der 50. Minute verhindern, dass die Gäste zurück ins Spiel fanden.

In der 53. Minute hatte Rothenthurn 1b erneut einen Eckball, und Emanuel Grillenberger sorgte mit einem starken Schuss für Gefahr, doch der Gästetorwart parierte. Die Heimmannschaft blieb weiterhin gefährlich und verzeichnete in der 58. Minute einen weiteren Eckball. Janis Pflügl hatte kurz darauf einen gefährlichen Abschluss, der knapp über das Tor ging.

Weißenstein/Töplitsch ohne Fortune im Abschluss

Die Gäste bemühten sich weiterhin, konnten jedoch die gut organisierte Verteidigung von Rothenthurn 1b nicht überwinden. Eine starke Parade von Nico Mayer in der 76. Minute, bei der er den Ball mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte, zeigte die Klasse des Heimtorwarts. Auch in der Schlussphase blieb Rothenthurn 1b aktiv und verzeichnete in der 85. Minute einen Eckball.

Florian Lesacher hatte in der 86. Minute eine weitere Chance, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. Weißenstein/Töplitsch fand keine Mittel mehr, um die Abwehr der Gastgeber zu knacken, und so endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für Rothenthurn 1b.

2. Klasse B: Rothenthurn 1b : Weißenstein/Töplitsch - 3:0 (3:0)

33 Simon Hannes Maier 3:0

22 David Schafflinger 2:0

20 Simon Hannes Maier 1:0

