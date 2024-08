Spektakulärer Fallrückzieher rettet FC Rennweg das Unentschieden gegen FC Faakersee 1b

Spielberichte

Im Auftaktspiel der 2. Klasse B standen sich der FC Faakersee 1b und der FC Rennweg gegenüber. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden, das vor allem durch ein sehenswertes Fallrückziehertor von Dejan Bozicic in Erinnerung bleiben wird. Während der FC Faakersee 1b früh in Führung ging, kämpfte der FC Rennweg bis zum Schluss und belohnte sich letztlich mit dem späten Ausgleich.

Frühe Führung durch Dominik Florian Stichauner

Bereits in der 7. Spielminute gelang dem FC Faakersee 1b der perfekte Start. Nach einer schnellen Kombination fand Dominik Florian Stichauner den Weg ins Tor und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für eine dynamische erste Halbzeit, in der beide Mannschaften immer wieder den Weg nach vorne suchten.

Der FC Rennweg ließ sich vom Rückstand jedoch nicht entmutigen und erspielte sich im Laufe der ersten Halbzeit mehrere Chancen. In der 8. Minute vergab Dejan Bozicic einen Freistoß, der über das Tor flog. Kurze Zeit später, in der 10. Minute, bekamen die Gäste erneut einen Freistoß zugesprochen, diesmal nach einem Foulspiel der Faaker. Auch diese Möglichkeit blieb ungenutzt.

Die Heimmannschaft zeigte sich ebenfalls weiterhin gefährlich. In der 11. Minute hätte beinahe ein Eigentor den Spielstand verändert, doch der Torhüter des FC Faakersee 1b rettete seine Mannschaft. In der 28. Minute erarbeitete sich das Heimteam einen Eckball, der jedoch nichts Zählbares einbrachte.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich und hatten in der 22. Minute eine gute Möglichkeit nach einer Ecke. Der Kopfball nach der Flanke war jedoch zu ungenau und flog über das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause kam David Vidakovic für den FC Rennweg zu einer guten Chance, doch sein abgefälschter Schuss wurde vom Torwart des FC Faakersee 1b zur Seite abgewehrt.

Bozicic mit dem Traumtor zum Ausgleich

Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften unverändert zurück aufs Feld und knüpften nahtlos an die Intensität der ersten Hälfte an. Die Gäste zeigten sich weiterhin bemüht, den Ausgleich zu erzielen, und hatten in der 61. Minute einen vielversprechenden Freistoß, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Eine Trinkpause in der 68. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 76. Minute. Eine Flanke von Josef Kabusch wurde per Kopf verlängert, und Dejan Bozicic zeigte seine ganze Klasse, indem er den Ball per Fallrückzieher im Netz unterbrachte. Das Traumtor brachte den verdienten Ausgleich für den FC Rennweg und sorgte für Begeisterung bei den mitgereisten Fans.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, beide Teams drängten auf den Siegtreffer. In der 89. Minute hatte der FC Rennweg noch eine große Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch das Glück war nicht auf ihrer Seite, und der FC Faakersee 1b konnte sich über einen glücklichen Punktgewinn freuen.

Der Schlusspfiff besiegelte das 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das beiden Teams einen Punkt zum Saisonauftakt einbrachte.

2. Klasse B: Faakersee 1b : FC Rennweg - 1:1 (1:0)

76 Dejan Bozicic 1:1

7 Dominik Florian Stichauner 1:0

