SC Mühldorf zwingt Landskron 1b in die Knie

In einer intensiven Begegnung der 2. Runde der 2. Klasse B setzte sich der SC Mühldorf knapp mit 3:2 gegen den SC Landskron 1b durch. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung, trotz der extremen Hitze, und sicherte sich damit ihre ersten drei Punkte der Saison.

Vier Tore in offener ersten Halbzeit

Bereits in der 13. Minute ging Mühldorf durch ein unglückliches Eigentor von Mario Lenuweit in Führung. Nur sechs Minuten später antworteten die Gäste - Lukas Tauchhammer glich in der 19. Minute nach einem fehlerfreien Zusammenspiel seiner Mannschaft zum 1:1 aus.

Das Spiel war weiterhin ausgeglichen, und beide Teams kämpften erbittert um jeden Ball. Die erste Trinkpause erfolgte in der 27. Minute, was bei den hohen Temperaturen eine willkommene Erfrischung für die Spieler war. In der 30. Minute hatte Landskron eine Chance auf den Führungstreffer, konnte diese jedoch nicht verwerten. Kurz darauf verpassten auch die Heimischen eine große Chance zur Führung.

In der 44. Minute brachte Florian Löcker die Gäste mit 2:1 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später erzielte David Miskovic den Ausgleich für den SC Mühldorf. Mit einem Stand von 2:2 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Petkovic sichert Hausherren drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann unverändert und genauso intensiv wie die erste. Die Mühldorfer starteten unermüdlich in die zweite Hälfte, und das Spiel blieb weiterhin hart umkämpft. Trotz mehrerer Eckbälle konnte Landskron keinen Vorteil daraus ziehen.

In der 78. Minute gab es erneut eine Trinkpause, die den Spielern eine kurze Verschnaufpause verschaffte. Doch kurz darauf erzielte Marko Petkovic das entscheidende Tor für den SC Mühldorf. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Versuchen der Landskroner, den Ausgleich zu erzielen. Ein Eckball in der 84. Minute brachte jedoch nichts Zählbares ein.

Schließlich endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem knappen 3:2-Sieg für den SC Mühldorf. Es war ein packendes Duell, das trotz der drückenden Hitze auf beiden Seiten für Spannung sorgte. Beide Teams zeigten große Einsatzbereitschaft und Kampfgeist, doch am Ende konnte sich der SC Mühldorf durchsetzen und seine ersten Punkte der Saison einfahren.

