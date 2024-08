ATUS Feistritz/R. triumphiert mit 2:0 über SV Obermillstatt

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 08:50

In einem taktisch geprägten Spiel der 2. Klasse B zwischen ATUS Feistritz/R. und SV Obermillstatt, setzten sich die Hausheeren em Ende mit 2:0 durch. Die Gastgeber zeigten eine verbesserte Leistung zur Vorwoche und sicherten sich durch Tore von Lukas Andreycic und David Rottmann den am Ende verdienten Sieg.

Erste Halbzeit: Andreycic bringt Feistritz in Führung

Beide Teams gingen von Anfang an taktisch diszipliniert zur Sache. Chancen waren in der Anfangsphase auf beiden Sieten daher Mangelware.

Die Partie blieb bis zur 29. Minute relativ ereignislos, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Kurz darauf fiel jedoch das erste Tor des Spiels: In der 36. Minute erzielte Lukas Andreycic nach einem Eckball das 1:0 für ATUS Feistritz/R. Der Treffer brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position und sorgte für Jubel in der Rosental Arena.

Die verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und so gingen die Teams mit dem Spielstand von 1:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Rottmann sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich umkämpft wie die erste. Obermillstatt öffnete mit fortschreitender Uhr immer mehr Räume für die Gastgeber, wodurch sich einige sehr gefährliche Chancen ergaben, welche aber nicht genutzt wurden um den Sack früher zu zu machen.

Der entscheidende Moment kam schließlich in der 87. Minute: David Rottmann verwandelte einen Elfmeter souverän und erhöhte auf 2:0 für ATUS Feistritz/R. Dieser Treffer nahm dem Spiel die letzte Spannung und besiegelte den Sieg der Heimmannschaft. Die letzten Minuten verliefen ereignislos, und so endete die Partie mit einem verdienten 2:0 für ATUS Feistritz/R.

Mit diesem Sieg sichert sich ATUS Feistritz/R. wichtige Punkte in der Liga und kann optimistisch in die kommenden Spiele blicken. SV Obermillstatt hingegen muss die Niederlage schnell abschütteln und sich wieder auf die nächsten Herausforderungen konzentrieren.

2. Klasse B: Feistritz : Obermillstatt - 2:0 (1:0)

87 David Rottmann 2:0

36 Lukas Andreycic 1:0

