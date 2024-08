FC Rennweg gewinnt klar mit 5:1 gegen Rothenthurn 1b

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 08:56

In der zweiten Runde der 2. Klasse B zeigte der FC Rennweg eine beeindruckende Leistung gegen Rothenthurn 1b und sicherte sich einen klaren 5:1-Sieg. Nach einer eher verhaltenen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte deutlich an Fahrt auf. Die Gastgeber aus Rennweg dominierten die Partie und überzeugten mit einer starken Offensive.

Erste Halbzeit: FC Rennweg mit dem ersten Treffer

Bereits in der dritten Minute konnten die Gäste den ersten Eckball verbuchen, jedoch wurde dieser von der Rennweger Abwehr erfolgreich abgewehrt. FC Rennweg kam in den ersten 15 Minuten zu einigen Chancen, scheiterte jedoch an der starken Defensive von Rothenthurn. Ein Freistoß in der achten Minute, führte nur zu einem Eckball, der ebenso nicht verwertet werden konnte.

Die ersten 30 Minuten verliefen größtenteils ohne nennenswerte Höhepunkte. Doch in der 43. Minute erzielte Josef Kabusch das erlösende 1:0 für FC Rennweg. Ein wichtiger Treffer, der die Gastgeber mit einer Führung in die Halbzeitpause schickte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte FC Rennweg noch die Möglichkeit, die Führung auszubauen, aber das Aluminium rettete Rothenthurn vor einem weiteren Gegentor.

Aufregende zweite Halbzeit: Tore im Minutentakt

Die zweite Halbzeit begann dynamisch und Rothenthurn gelang bereits in der 50. Minute der Ausgleich durch Julian Elias Katholnig. Ein starkes Solo brachte die Abwehr von Rennweg in Bedrängnis und sorgte für das 1:1. Dies sollte jedoch nicht lange Bestand haben. In der 72. Minute brachte Kilian Stirling, der Joker des FC Rennweg, sein Team erneut in Führung und machte das 2:1.

Nun war der Bann gebrochen und FC Rennweg spielte wie entfesselt. In der 76. Minute erhöhte Lukas Aigner per Kopf nach einer präzisen Flanke auf 3:1. Die Gastgeber ließen nicht locker und setzten Rothenthurn weiter unter Druck. In der 89. Minuten waren die Gäste beinahe nochmal rangekommen, denn der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt im Strafraum der Heimelf, aber der Rennweger Schlussmann, Josef Ramsbacher, konnte den Elfmeter entschärfen und den Spielstand bei 3:1 beibehalten. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, in der 90. Minute, sorgte Dejan Bozicic nach einem tollen Pass von Alex Pirker für das 4:1. Doch das war noch nicht das Ende. Nur wenige Minuten später erzielte Lukas Aigner, erneut mit Unterstützung von Alex Pirker, den Treffer zum 5:1-Endstand.

Mit diesem Sieg festigt FC Rennweg seine Position in der Tabelle und kann mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Partien gehen. Rothenthurn 1b hingegen wird aus dieser Niederlage lernen müssen und hoffentlich stärker zurückkommen. Die Zuschauer in der Katschtalarena erlebten ein spannendes und torreiches Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit mit viel Action und zahlreichen Treffern aufwartete.

2. Klasse B: FC Rennweg : Rothenthurn 1b - 5:1 (1:0)

94 Lukas Aigner 5:1

93 Dejan Bozicic 4:1

76 Lukas Aigner 3:1

72 Kilian Stirling 2:1

50 Julian Elias Katholnig 1:1

43 Josef Kabusch 1:0

