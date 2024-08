Velden 1b triumphiert auch gegen Draschitz deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:00

Der SV Draschitz erlebte einen bitteren Abend gegen die Gäste von Velden 1b. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich eine klare Dominanz der Gäste ab, die bis zur Halbzeitpause mit vier Toren führten. Am Ende stand es 0:5, was die Überlegenheit der Velden 1b Mannschaft unterstrich. In einem Spiel voller Tore und entscheidender Momente behielten die Gäste die Oberhand und sicherten sich einen überzeugenden Sieg.

Erste Halbzeit: Velden 1b legt früh vor

Das Spiel begann und die Gäste machten von Beginn an Druck. Es dauerte nicht lange, bis Velden 1b das erste Mal zuschlug. In der 10. Minute eröffnete Alessandro Kiko den Torreigen und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Der frühe Treffer setzte den Gastgebern aus Draschitz sichtbar zu.

Draschitz versuchte, eine Antwort zu finden, jedoch waren die Bemühungen erfolglos. Stattdessen baute Velden 1b seine Führung weiter aus. In der 25. Minute war es Luca Horst Kopeinig, der auf 0:2 erhöhte und damit die Weichen auf Sieg stellte. Die Defensivarbeit von Draschitz wies deutliche Schwächen auf, die von den Gästen eiskalt ausgenutzt wurden.

Florijan Lampic sorgte in der 30. Minute für das nächste Highlight. Mit seinem Tor zum 0:3 ließ er die Fans von Velden 1b jubeln und die Gastgeber weiter ins Hintertreffen geraten. Die erste Halbzeit verlief aus Sicht der Gäste nahezu perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Alessandro Kiko in der 42. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt der ersten Hälfte. Mit einem klaren 0:4 ging es in die Halbzeitpause, während Draschitz nach einer Lösung für die starke Offensive der Gäste suchte.

Zweite Halbzeit: Eigentor besiegelt das Schicksal von Draschitz

Nach dem Seitenwechsel war die Spannung aus dem Spiel weitgehend heraus. Velden 1b spielte seine Führung souverän herunter, während Draschitz um Schadensbegrenzung bemüht war. Die Gastgeber konnten jedoch keine nennenswerten Akzente setzen und fanden kein Mittel gegen die kompakt stehende Abwehr der Gäste.

In der 75. Minute kam es dann zum nächsten unglücklichen Moment für Draschitz. Ein Eigentor von Daniele Errath besiegelte das Schicksal der Heimmannschaft endgültig. Mit dem 0:5 war die Partie entschieden und die letzten Minuten plätscherten ohne größere Höhepunkte dahin. Velden 1b verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ keine weiteren Chancen für Draschitz zu.

Das Spiel endete mit einem deutlichen 0:5 für Velden 1b. Die Gäste konnten sich über einen verdienten und klaren Sieg freuen, während Draschitz die bittere Niederlage analysieren und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren muss. Mit diesem Sieg setzten die Gäste ein Ausrufezeichen und untermauerten ihre Ambitionen in der laufenden Saison.

2. Klasse B: Draschitz : Velden 1b - 0:5 (0:4)

75 Eigentor durch Daniele Errath 0:5

42 Alessandro Kiko 0:4

30 Florijan Lampic 0:3

25 Luca Horst Kopeinig 0:2

10 Alessandro Kiko 0:1

