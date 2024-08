FC Rennweg siegt deutlich in Landskron

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 20:08

In der dritten Runde der 2. Klasse B traf der SC Landskron 1b im heimischen Sportzentrum auf den FC Rennweg. Die Gäste aus Rennweg dominierten die Partie und gewannen am Ende verdient mit 4:1. Schon in der ersten Hälfte legten sie den Grundstein für den Sieg und ließen den Gastgebern kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Trotz eines kurzen Hoffnungsschimmers durch den Ausgleichstreffer von Landskron konnte die Heimmannschaft dem Druck nicht standhalten.

Blitzstart für Rennweg

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der fünften Minute konnte Thomas Peitler den ersten Treffer für den FC Rennweg erzielen. Der frühe Rückstand schockierte die Heimmannschaft sichtlich, und es dauerte einige Zeit, bis sie ins Spiel fanden. Erste Chancen von SC Landskron 1b blieben ungenutzt, darunter ein wichtiger Elfmeter, der in der 18. Minute gehalten wurde.

Der SC Landskron 1b zeigte sich bemüht, den Rückstand aufzuholen, und wurde in der 30. Minute belohnt: Mario Lenuweit erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz. Nur zwei Minuten später brachte Dejan Bozicic den FC Rennweg wieder in Führung und sorgte damit für Ernüchterung bei den Gastgebern. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Thomas Peitler mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 für die Gäste. Mit einem komfortablen Vorsprung für den FC Rennweg ging es in die Halbzeitpause.

Gäste bleiben dominant

Die zweite Hälfte begann ohne Veränderungen bei den Gästen, die weiterhin die Spielkontrolle behielten. SC Landskron 1b zeigte sich kämpferisch, doch der FC Rennweg blieb konzentriert und ließ keine gefährlichen Situationen zu. Gelegentliche Chancen der Heimmannschaft, wie ein doppelter Eckball in der 54. Minute, brachten nichts ein.

In der 64. Minute traf Rennweg nur die Querlatte, doch die Mannschaft ließ sich davon nicht beirren. Eine erneute Trinkpause in der 70. Minute brachte keine Unterbrechung des Spielflusses. Schließlich machte Mario Payer in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 alles klar und sicherte den Gästen den Sieg.

In der Schlussphase des Spiels versuchte SC Landskron 1b noch einmal, das Ergebnis zu verkürzen, doch auch diese Bemühungen blieben erfolglos. Eine Chance in der 90. Minute, die an die linke Torlatte ging, blieb ungenutzt. Die Partie endete schließlich mit einem klaren 4:1-Erfolg für den FC Rennweg.

