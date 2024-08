SV Obermillstatt triumphiert mit 5:1 gegen SC Mühldorf

Spielberichte

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse B setzte sich der SV Obermillstatt deutlich mit 5:1 gegen den SC Mühldorf durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel in der zweiten Hälfte zu einem Torfestival, bei dem die Gastgeber ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten. Matchwinner des Abends war Elias August Kaim, der gleich dreimal ins Netz traf.

Eine torlose erste Hälfte

Bereits in der 18. Minute hatte der SV Obermillstatt die erste Großchance, als ein Kopfball nur knapp über das Tor ging. SC Mühldorf hatte ebenfalls einige gute Möglichkeiten, insbesondere in der 28. Minute, als man alleine auf das Tor zulief, jedoch am gut reagierenden Torwart Herndl scheiterte.

Weitere Chancen für den SV Obermillstatt folgten in der 34. und 43. Minute, doch auch diese blieben ungenutzt. Die erste Halbzeit endete somit torlos, wobei beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen konnten und sich das Spiel vorerst ausgeglichen gestaltete.

Torflut in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel jedoch richtig Fahrt auf. Bereits in der 53. Minute gelang Georg Bliem nach einer Ecke per Kopfball das 1:0 für den SV Obermillstatt. Nur fünf Minuten später erhöhte Elias August Kaim auf 2:0, als er nach einem idealen Pass alleine auf den Torwart zulief und souverän einnetzte.

SC Mühldorf konnte in der 75. Minute durch David Miskovic auf 2:1 verkürzen und schöpfte noch einmal Hoffnung. Doch diese wurde kurz darauf zunichte gemacht, als Elias August Kaim in der 77. Minute erneut zuschlug und das 3:1 erzielte, nachdem er die gesamte Abwehr des SC Mühldorf überlaufen hatte. Jonas Oberzaucher setzte in der 79. Minute per Kopfball nach einem Freistoß das 4:1 drauf.

Den Schlusspunkt setzte erneut Elias August Kaim, der in der 88. Minute mit einem sehenswerten Schuss ins Eck das 5:1 für den SV Obermillstatt erzielte. Mit diesem Tor sicherte er sich nicht nur den Hattrick, sondern auch die Wahl zum Spieler des Tages.

Am Ende konnte sich der SV Obermillstatt über einen verdienten 5:1-Sieg freuen. Der Sieg bringt wichtige Punkte und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. SC Mühldorf hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und seine Abwehrprobleme in den Griff bekommen.

2. Klasse B: Obermillstatt : Mühldorf - 5:1 (0:0)

88 Elias August Kaim 5:1

79 Jonas Oberzaucher 4:1

77 Elias August Kaim 3:1

75 David Miskovic 2:1

58 Elias August Kaim 2:0

53 Georg Bliem 1:0

