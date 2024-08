Rothenthurn 1b und BSV Bad Bleiberg trennen sich 1:1-Unentschieden

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:47

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 3. Runde der 2. Klasse B endete mit einem 1:1-Unentschieden zwischen Rothenthurn 1b und BSV Bad Bleiberg. Die Partie bot den Zuschauern am Samstagnachmittag packende Momente, wobei beide Teams abwechselnd die Oberhand hatten. Rothenthurn 1b konnte zunächst in Führung gehen, doch BSV Bad Bleiberg kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück ins Spiel und sicherte sich einen verdienten Punkt.

Frühe Führung für die Gastgeber

Die Gastgeber von Rothenthurn 1b begannen die Partie druckvoll und konnten bereits in der 8. Minute die frühe Führung bejubeln. Emanuel Grillenberger setzte sich stark durch und spielte einen präzisen Pass auf Samuel Bacher, der eiskalt blieb und das 1:0 erzielte. Die frühe Führung brachte zusätzliche Motivation für die Heimelf, die weiterhin aggressiv nach vorne spielte.

BSV Bad Bleiberg zeigte sich unbeeindruckt und antwortete nur wenige Minuten später mit einem gefährlichen Schuss, der jedoch weit neben das Tor ging. In der 16. Minute kamen die Gäste nach einem Freistoß zu einem Aluminiumtreffer, was die Spannung weiter erhöhte. Die ersten zwanzig Minuten waren von hohen Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Gäste weiterhin gefährlich. So verfehlte der BSV Bad Bleiberg in der 26. Minute nur knapp das Tor mit einem gefährlichen Volley. Dennoch schafften es die Gäste bis zur Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen, sodass es mit einer 1:0-Führung für Rothenthurn 1b in die Pause ging.

BSV Bad Bleiberg kämpft sich zurück

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste motiviert aus der Kabine. Schon in der 46. Minute zeigte David Schafflinger seine Klasse mit einem Traumdribbling von der Mittellinie bis zur Grundlinie. Sein Pass auf Thomas Eder fand jedoch nicht den erhofften Abnehmer, da dieser knapp am Ball vorbeirutschte.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit ergaben sich auf beiden Seiten weitere Chancen. Luka Tolic von den Gästen versuchte es in der 67. Minute mit einem Schuss, doch Marko Schöndorfer im Tor von Rothenthurn 1b konnte diesen parieren. Die Gastgeber blieben jedoch ebenfalls gefährlich, wie eine knappe Schussgelegenheit von Thomas Eder in der 71. Minute zeigte.

Die Bemühungen der Gäste sollten schließlich belohnt werden. In der 84. Minute gelang Almir Redzic der verdiente Ausgleich. Nach einer starken Einzelaktion setzte er sich durch und traf zum 1:1. Die Schlussphase wurde nochmals hektisch, und in der 90. Minute sah Krisztian Nemeth von BSV Bad Bleiberg die Gelb-Rote Karte, was das Spiel noch spannender machte.

Trotz der numerischen Überlegenheit in den letzten Minuten konnte Rothenthurn 1b den entscheidenden Treffer nicht mehr erzielen.

Beide Teams können mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsames Spiel mit vielen Höhepunkten und einer gerechten Punkteteilung.

2. Klasse B: Rothenthurn 1b : Bad Bleiberg - 1:1 (1:0)

84 Almir Redzic 1:1

8 Samuel Bacher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.