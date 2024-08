FC Faakersee 1b ringt ATUS Feistritz/R. glücklich mit spätem Treffer nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:50

In der 3. Runde in der 2. Klasse B setzte sich der FC Faakersee 1b knapp mit 3:2 gegen ATUS Feistritz/R. durch. Das Spiel war geprägt von spannenden Momenten und dramatischen Wendungen. Besonders bemerkenswert war der Last-Minute-Treffer von Elmin Ducanovic, der den Sieg für die Heimmannschaft sicherte. Bereits zur Halbzeit stand es 1:1, doch im zweiten Durchgang ging es Schlag auf Schlag weiter.

Frühe Führung für Faakersee

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der 9. Minute zeigte ATUS Feistritz/R. seine Offensivkraft, als Markus Rulitz einen schönen Ball in die Mitte spielte, den Sascha Piroutz jedoch knapp verpasste. Die Gäste kamen in den ersten Minuten zu mehreren gefährlichen Aktionen, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. In der 13. Minute parierte der Torwart von Faakersee einen gefährlichen Schuss von Marcel Kopeinig.

Faakersee erhielt in der 31. Minute einen Elfmeter, nachdem eine Grätsche von Struger vom Schiedsrichter als Foul gewertet wurde. Felix Kollinger trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für die Heimmannschaft in der 33. Minute. Doch ATUS Feistritz/R. ließ sich davon nicht beeindrucken und kam weiter zu guten Gelegenheiten. Besonders Amir Sahiti war mehrfach gefährlich, verpasste jedoch knapp das Tor.

Spannende zweite Halbzeit

Kurz vor der Halbzeit wurde Timon Hafner im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für ATUS Feistritz/R. Markus Rulitz zeigte keine Nerven und glich in der 44. Minute zum 1:1 aus. Mit diesem Spielstand gingen die Teams in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv und ausgeglichen. In der 75. Minute gelang Markus Rulitz nach einem traumhaften Dribbling vom eingewechselten David Rottmann der Führungstreffer für ATUS Feistritz/R. zum 1:2. Doch Faakersee kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 82. Minute war es David Gelbmann, der den Ausgleich zum 2:2 mit dem ersten Torschuss der Heimelf in der zweiten Halbzeit erzielte und das Spiel wieder offen gestaltete.

In den letzten Minuten fasste sich Elmin Ducanovic ein Herz und traf aus 25 Metern mit einem sehenswerten Schuss zum 3:2 für die Heimmannschaft. Dieser Treffer besiegelte den durchaus als glücklich zu bezeichnenden Sieg für FC Faakersee 1b, denn Faakersee konzentrierte sich über die gesamte Spieldauer fast ausschließlich auf die Defensive und nutzte ihre wenigen Chancen effizient aus.

Mit diesem Erfolg setzt sich Faakersee in der Tabelle der 2. Klasse B weiter oben fest und kann mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen. ATUS Feistritz/R. hingegen muss sich trotz einer kämpferischen Leistung mit einer Niederlage abfinden und wird im nächsten Spiel auf Wiedergutmachung aus sein.

2. Klasse B: Faakersee 1b : Feistritz - 3:2 (1:1)

91 Elmin Ducanovic 3:2

82 David Gelbmann 2:2

75 Markus Rulitz 1:2

44 Markus Rulitz 1:1

33 Felix Kollinger 1:0

Details

