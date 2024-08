5:0! BSV Bad Bleiberg deklassiert Landskron 1b

Spielberichte

Der BSV Bad Bleiberg konnte in der vierten Runde der 2. Klasse B einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen den SC Landskron 1b feiern. Bereits zur Halbzeit führte das Team aus Bad Bleiberg mit 3:0 und ließ in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Die Gäste aus Landskron fanden während des gesamten Spiels keinen Zugang und konnten zu keiner Zeit ernsthaft mithalten.

Bad Bleiberger Blitzstart

Das Spiel begann im Drei-Lärchen-Stadion mit einem klaren Vorhaben der Heimmannschaft, früh die Führung zu übernehmen. Bereits in der 2. Minute setzte Drazan Vukajlovic ein Zeichen und erzielte das 1:0 für den BSV. Die Landskroner hatten Probleme, ins Spiel zu finden, was sich auch in den folgenden Minuten fortsetzte.

Die Gäste aus Landskron bemühten sich zwar, kamen jedoch kaum gefährlich vor das Tor von Klemen Golja. In der 22. Minute schoss ein Landskroner Angreifer den Ball weit über das Tor, was ihre Schwierigkeiten vor dem Tor unterstrich. Kurz darauf gab es eine Trinkpause, die für kurze Erholung sorgte.

Doch die Pause änderte nichts am dominanten Spiel der Gastgeber. In der 28. Minute konnte Almir Redzic das 2:0 erzielen. Wenige Sekunden später traf Rok Strasek zum 3:0. Landskron hatte keine Antwort auf die schnellen Tore und wirkte zunehmend verunsichert.

Klare Dominanz der Hausherren auch in Halbzeit zwei

Nach der Halbzeitpause ging es ähnlich weiter wie in der ersten Hälfte. Die Spieler des BSV Bad Bleiberg blieben unverändert und drängten weiter nach vorne. In der 46. Minute rollte der Ball wieder und die Gastgeber setzten ihren dominanten Auftritt fort. In der 50. Minute konnte ein Eckball für Landskron erneut nichts einbringen. Trotz einiger Bemühungen kamen die Gäste einfach nicht gefährlich vor das Tor von Bad Bleiberg.

In der 53. Minute vergab der SC eine Top-Chance, die das Spiel vielleicht hätte spannender machen können. Doch kurz darauf erhöhte Luka Tolic auf 4:0 für Bad Bleiberg. Die Landskroner versuchten weiterhin, sich zu wehren, doch es schien ihnen einfach nicht zu gelingen.

Der trockene Rasen machte es beiden Teams nicht leichter, doch Bad Bleiberg ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 68. Minute, kurz nach der zweiten Trinkpause, traf Almir Redzic erneut und erhöhte auf 5:0. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

Die letzten Minuten des Spiels vergingen ohne nennenswerte Ereignisse. In der 76. Minute brachte ein Eckball von Landskron 1b nichts ein, und in der 83. Minute vergab Bad Bleiberg eine weitere Chance nach einem Eckball. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel schließlich mit einem deutlichen 5:0 für die Gastgeber.

2. Klasse B: Bad Bleiberg : Landskron 1b - 5:0 (3:0)

68 Almir Redzic 5:0

60 Luka Tolic 4:0

28 Almir Redzic 3:0

28 Rok Strasek 2:0

2 Drazan Vukajlovic 1:0

