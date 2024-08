Spannender Last-Minute-Sieg für SV Obermillstatt gegen FC Rennweg

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 20:41

In der 4. Runde der 2. Klasse B trafen der FC Rennweg und der SV Obermillstatt in einem packenden Spiel aufeinander, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitergebnisses von 2:2, gelang es den Gästen aus Obermillstatt, durch einen späten Elfmeter von Michael Obweger, den entscheidenden Treffer zum 2:3 zu erzielen. Damit sicherten sie sich einen hart umkämpften Auswärtssieg und nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon früh zeichnete sich ab, dass beide Teams gewillt waren, offensiv zu agieren. Bereits in der 14. Minute konnte SV Obermillstatt die erste Chance nutzen und durch Elias August Kaim in Führung gehen. Der Treffer fiel nach einem schön herausgespielten Angriff, bei dem Kaim den Ball geschickt im Tor unterbrachte.

Der FC Rennweg ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beeindrucken und antwortete prompt. In der 15. Minute war es Dejan Bozicic, der nach einem langen Pass von Mario Payer den Ausgleich erzielte. Die Heimelf spielte weiter druckvoll und konnte in der 32. Minute das Spiel drehen. Dieses Mal war es Lukas Aigner, der nach einem weiteren entscheidenden Pass von Payer den Ball im Netz zappeln ließ und den FC Rennweg mit 2:1 in Führung brachte.

Doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, erzielte Georg Bliem den Ausgleich für die Gäste aus Obermillstatt. Ein Eckball wurde von der Abwehr der Rennweger nur unzureichend geklärt und Bliem nutzte die Gelegenheit eiskalt aus, um den 2:2 Halbzeitstand herzustellen. Beide Teams gingen mit diesem Ergebnis in die Kabinen, ohne dass es Nachspielzeit in der ersten Hälfte gab.

Dramatisches Ende mit Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, jedoch blieben klare Torchancen zunächst aus. Beide Mannschaften versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren, und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit einigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 56. Minute hatte SV Obermillstatt eine große Chance durch einen Freistoß, der knapp über das Tor ging.

In den letzten 20 Minuten nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. In der 70. Minute kam der FC Rennweg zu einer vielversprechenden Flanke von Maximilian Pirker, die jedoch vom Keeper der Gäste vereitelt wurde. Lukas Aigner hatte in der 74. Minute erneut eine Riesenchance, verfehlte jedoch das Tor.

Die Spannung stieg weiter an, als die Schlussminuten näher rückten. In der 83. Minute zeigte Rennweg-Keeper Josef Ramsbacher eine hervorragende Parade und verhinderte einen Treffer nach einer guten Flanke von Obermillstatt. Doch in der 88. Minute sollte das Schicksal zuschlagen. Ein Elfmeter für SV Obermillstatt wurde von Michael Obweger sicher verwandelt und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Angriffsbemühungen des FC Rennweg. Drei Eckbälle in Folge in der 90. Minute brachten jedoch nicht den ersehnten Ausgleich. Schließlich endete das Spiel nach gut sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 2:3 Sieg für den SV Obermillstatt.

Ein dramatisches Spiel, das bis zum Schluss offen blieb und den Zuschauern viele spannende Momente bot. Die Gäste aus Obermillstatt konnten sich letztlich über einen hart erkämpften Sieg freuen, während der FC Rennweg trotz großer Bemühungen am Ende ohne Punkte dasteht.

2. Klasse B: FC Rennweg : Obermillstatt - 2:3 (2:2)

88 Michael Obweger 2:3

44 Georg Bliem 2:2

32 Lukas Aigner 2:1

15 Dejan Bozicic 1:1

14 Elias August Kaim 0:1

