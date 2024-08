Velden 1b triumphiert über ATUS Feistritz/R. mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 20:44

Im mit Spannung erwarteten Duell der 4. Runde der 2. Klasse B setzte sich Velden 1b mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen ATUS Feistritz/R. durch. Matchwinner des Abends war Luca Horst Kopeinig, der mit zwei Toren seine Mannschaft zum Sieg führte. Trotz guter Chancen in der ersten Halbzeit konnte ATUS Feistritz/R. den Gästen nichts entgegensetzen.

Offener Schlagabtausch zu Beginn

Das Spiel begann mit einem vielversprechenden Tempo. Bereits in den ersten 15 Minuten entwickelten beide Mannschaften einige Chancen, jedoch konnte kein Team diese in Tore ummünzen. Ein auf und ab prägte die Anfangsphase, ohne dass eine Mannschaft die Oberhand gewinnen konnte.

Eine der ersten bedeutenden Chancen für ATUS Feistritz/R. ergab sich in der 29. Minute durch David Rottmann. Sein Schuss ging nur knapp am Tor vorbei und ließ die Fans der Heimmannschaft kurz aufjubeln, ehe sie wieder enttäuscht auf ihren Plätzen Platz nahmen.

Führungstreffer durch Kopeinig

Die entscheidende Wende zugunsten von Velden 1b erfolgte kurz vor der Halbzeit. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minute nutzte Luca Horst Kopeinig eine Standardsituation, Eckball, aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Mit diesem Stand ging es in die Pause, und ATUS Feistritz/R. musste sich Gedanken machen, wie sie in der zweiten Halbzeit zurückkommen könnten.

Velden 1b baut Führung aus

In der zweiten Halbzeit versuchte der ATUS Feistritz/R. den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine zwingenden Chancen kreieren. In der 66. Minute war es erneut Luca Horst Kopeinig, der den Ball traumhaft im Netz unterbrachte und auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Ein toller Distanzschuss ließ dem Torwart von ATUS Feistritz/R. keine Chance.

Der Rest des Spiels verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Trotz Bemühungen von ATUS Feistritz/R. blieb der erhoffte Anschlusstreffer aus.

Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach über 90 Minuten, und Velden 1b durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. ATUS Feistritz/R. hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf das nächste Spiel vorbereiten.

Der Sieg von Velden 1b war vor allem dem Doppeltorschützen Luca Horst Kopeinig zu verdanken, der mit seinen beiden Treffern den Unterschied machte. Für ATUS Feistritz/R. bleibt die Erkenntnis, dass sie sich im Abschluss verbessern müssen, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein.

2. Klasse B: Feistritz : Velden 1b - 0:2 (0:1)

66 Luca Horst Kopeinig 0:2

48 Luca Horst Kopeinig 0:1

